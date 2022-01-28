【有相睇】房協樓綠怡雅苑　兩房月租1.7萬　媲美毗鄰私樓

房協旗下的沙田綠怡雅苑入伙兩年，日前錄得首宗租務成交，兩房租金高見17,000元，媲美同區私樓。美聯物業翁凱傑稱，綠怡雅苑1座高層F室，實用面積602平方呎，兩房間隔，新近以1.7萬元租出，呎租約28.2元，與毗鄰大型私宅帝堡城的兩房月租看齊。

從代理提供的相片可見，單位內籠是交樓標準的模樣，而且亦無家具，估計業主未曾入住過單位。

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翁凱傑續稱，綠怡雅苑現時未有二手買賣，亦無其他單位放租。資料顯示，業主於2016年9月以478.1萬元購入上址，去年中已補地價。

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