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【有相睇】房協樓綠怡雅苑　兩房月租1.7萬　媲美毗鄰私樓

股樓投資 17:04 2022/01/28

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房協旗下的沙田綠怡雅苑入伙兩年，日前錄得首宗租務成交，兩房租金高見17,000元，媲美同區私樓。美聯物業翁凱傑稱，綠怡雅苑1座高層F室，實用面積602平方呎，兩房間隔，新近以1.7萬元租出，呎租約28.2元，與毗鄰大型私宅帝堡城的兩房月租看齊。 

從代理提供的相片可見，單位內籠是交樓標準的模樣，而且亦無家具，估計業主未曾入住過單位。 

    點擊圖片放大
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    +9

同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

翁凱傑續稱，綠怡雅苑現時未有二手買賣，亦無其他單位放租。資料顯示，業主於2016年9月以478.1萬元購入上址，去年中已補地價。

同場加映【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 補地價 綠怡雅苑 房協 美聯物業

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