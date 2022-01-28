▲ 【證監監管】證監會重罰花旗3.48億元 涉持續10年錯標客戶申購意向、花旗：相關前高層不再受聘

證監會公告，譴責花旗環球金融並處以罰款3.4825億元。證監會指出，花旗環球金融在2008年至2018年持續10年期間，一直容許其現貨股票業務部轄下多個交易櫃枱向機構客戶發布被錯誤標籤的申購意向，並在執行利便交易時向相關客戶作出失實陳述。證監會續指，花旗環球金融的缺失及失當行為可歸因於部分前層沒有履行監督職責，揚言將展開紀律程序。

以罰款額計，是次為證監會歷來對持牌機構罰則最重的5大案件之一。

花旗集團回應稱，集團全面配合證監會對旗下花旗環球金融的調查，亦已採取補救措施，加強合規和內部監控，強調培養高道德行為的企業文化是集團優先工作。花旗續指，涉案的多名花旗環球金融高層已不再受僱，事件已成過去，會繼續推行一系列專注企業文化倫理的舉措。

證監會歐達禮：花旗缺失揭露公司鼓吹逐利、漠視誠實

證監會認為，若非花旗環球金融在內部監控措施、規職能和管理層監督方面犯有嚴重失誤及缺失，如此廣泛地存在的不誠實行為不會一直持續。

證監會行政總裁歐達禮在聲明中措詞嚴厲，批評花旗環球金融缺失揭露公司存在一種「鼓吹逐利而漠視誠實這基本標準的文化」，當員工面對要招攬更多生意及提升花旗環球金融的市場佔有率的持續商業壓力時，採取欺詐手法而不惜犧牲客戶的最佳利益和損害市場廉潔穩健。

歐達禮續批評，由於花旗環球金融遠遜於持牌中介人理應達到的標準，最新制裁闡明證監會的零容忍態度，並決心根除持牌中介人的失當行為。

證監抽檢174項利便交易 127項涉不實

據證監會聲明，花旗環球金融至少自2008年起，其股票銷售交易櫃枱便一直在並無真正的客戶意向或無接觸特定客戶的情況下，向客戶發出標示為「自然」、「接觸中」或「P：1」的申購意向。

有關被錯標的申講意向只是參照個別藍籌股的日均成交而製備，以引發客戶查詢，交易員將會能夠覓得自然的反向流通量，以便與客戶的交易指示對盤。交易員在接獲客戶的查詢後，如未能以代理方式尋獲自然流通量，花旗環球金融的利便服務櫃枱便會介入以提供流通量。

證監會續指，抽檢174項由花旗環球金融不同交易櫃枱在2014年1月至2018年12月期間執行的利便交易，並發現其中127項交易所涉及的該等櫃枱交易員或主管，作出不實資料、誤導聲明，令他們由代理交易變成與該行交易員對盤的利便交易，避免讓競爭對手奪去交易。

證監會指出花旗環球金融的做法有悖其聲稱已採納的相關行業指引，更重要的是違背待客戶以誠和公平地對待他們的基本原則。

證監會表示，上述失當行為在該等櫃枱之間相當普遍，並持續超過十年，揭露花旗環球金融的監控框架、防線出現嚴重的系統性失誤，直至證監會2018年現場視察期間被發現時才糾正。

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