【港元定存】3個月港元定存最高4.68厘 虛銀鬥閃推破頂息

▲ 本周3間虛擬銀行鬥加港元定期存款，為今年首現。

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牛年倒數，市場假日氣氛漸濃，詎料本周竟有多達6間中小行鬥出招，搶港元定期存款，更於2022年首現破頂息，主戰場是3個月或以下較短存。專家指，俄烏政局緊張，復添息魔夾擊，業界搶推特惠息，冀力搶避險資金。

本周加息者包括大新 （02356） 調高短存，富邦一周兩連加，招商永隆更全面上調短中長息。但最矚目的是，3間虛擬銀行鬥玩突擊，閃推超高息。打頭陣發功是工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 參股的虛擬銀行富融（Fusion Bank），本周一（1月24日）新推1個月4.01厘，僅次於滙豐（HSBC）的5厘。玩法是推薦好友開戶，在現有年息0.1厘，再獲加息券3.91厘；以存款上限5萬元，以及每人最多獲10張加息券，可賺盡1,620元利息。

及至周三（26日），鮮有搶存的平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通（PAOB Bank），新推3個月年息0.7厘，入場費僅100元，適用於所有PAOB個人帳戶。

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不過，最吸睛的是，TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLaB Bank），昨天（27日）迎戰還擊，新客尊享3個月年息優惠，在現有的0.8厘上獲額外加3.88厘，令新息率至4.68厘。可是，只限首兩萬元享3.88厘，賺取194元利息；而存款上限20萬元仍以0.8厘計，全期共賺息594元。

正因匯立勇進谷新客，令本周3個月期高息榜呈大執位，匯立以4.68厘膺高息王。即使大新加3個月年息0.1厘、至0.6厘，亦難以挑戰破頂息。而東亞 （00023） 的1.88厘只能屈居亞軍。半年期方面，富邦累加0.08厘，新息率報0.88厘，險勝集友及大眾財務的0.8厘，遂雄霸榜首。至於1年期，招商永隆勁加0.15厘，新報0.75厘，跟信銀國際看齊，打入季軍列。另一方面，集友把冠絕全城的7天年息5.8厘，原本於下周一（31日）截止，剛順延至2月底。

此外，反映銀行資金成本的3個月拆息今天（28日）報0.33厘，但大小行同期定存普遍高於拆息，如星展有0.35厘，創興 （01111） 為0.65厘等，牌面上蝕本吸存。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料美國今年或加息4次，3月作首次加息。而3個月港元拆息預測，首季料為0.25厘，次季0.3厘，第三季0.35厘，末季0.4厘。港滙於未來1年料守穩約在7.8水平。

那一邊廂，中小行頻搶灘，大銀行卻谷利市錢，鬥推「潮派e利市、遙距送祝福」服務，客戶以電子形式派送利市，可參加大抽獎，中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 、渣打香港 （02888） 、花旗、東亞、建行亞洲及大新，皆指幸運星有機會贏取8,888元大利市。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源