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【Apple更新】開發者beta版推「通用控制」　Mac機及iPad可配合使用　

科技 16:29 2022/01/28

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用戶無需設定，即可用同一鍵盤、同一滑鼠或觸控板在Mac及iPad之間流暢操作，可自由地將游標從Mac移到iPad上、在Mac上輸入的文字亦可在iPad上顯示，甚至將內容在兩部 Mac之間拖放。（Apple提供）

對於工作需要同時使用mac及iPad的用戶來說，能夠用同一鍵盤及滑鼠就在兩個裝置中互相操作是十分方便。蘋果（Apple）日前推出「通用控制」（Universal Control）， 並於macOS及iPadOS最新開發者beta版本供測試使用。

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官方指，「通用控制」是將Mac和iPad配合使用、跨裝置協作的最新方式。用戶無需設定，即可用同一鍵盤、同一滑鼠或觸控板在Mac及iPad之間流暢操作，可自由地將游標從Mac移到iPad上、在Mac上輸入的文字亦可在iPad上顯示，甚至將內容在兩部 Mac之間拖放。

蘋果提醒，當用戶首次將Mac與iPad連接時，將游標移動到桌面的邊緣，而原本連接裝置的標便會出現。

【Apple新技術】隨iOS 15.4推出？ 商戶將可直接用iPhone接受信用卡付款

在設定方面亦有兩點需要注意：

（1）如果要在桌面型Mac上長期使用「通用控制」，如在工作空間使用多部裝置。用户可於「系統偏好設定」中的「顯示器」設定連續開啟。如果其中一部是iPad或 MacBook，每次移走或睡眠後均需要再次連接。

（2）如果用户需要移動裝置，可於「系統偏好設定」中的「顯示器」改變顯示器的連接位置，讓游標可於裝置間順暢移動，亦可藉此保留Mac桌面的右下角，方便以游標隨時啟動「快速備忘錄」功能。

【WhatsApp新功能】WhatsApp擬增審核功能 允許群組管理員刪除組員對話

責任編輯：廖淑瑩

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