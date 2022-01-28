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【速食時裝】瑞典H&M第四季稅前利潤增6成　啟動25億港元回購計劃

股市 16:26 2022/01/28

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【速食時裝】瑞典H&M第四季稅前利潤增6成　啟動25億港元回購計劃

瑞典時裝品牌H&M（Hennes & Mauritz AB）公布2021年9月至11月業績，淨銷售額約568.1億瑞典克朗（約470億港元），按年增8%；由於產品系列廣受歡迎及成本控制良好，季度稅前利潤約60億瑞典克朗（約49.6億港元），按年增63.5%，高過預期54.3 億瑞典克朗（約44.9億港元）。

斯德哥爾摩上市的H&M現升7%。

瑞典H&M第三季中國營收貢獻銳減4成　CEO只形容「情況複雜」，看【下一頁】

H&M 表示，它的目標是到 2030 年將銷售額翻一番，同時將其碳足跡減半，提升盈利率超過10%。H&M 稱，為實現進取的增長和氣候目標，正在增加相關投資，料2022 年資本支出達到約 100 億瑞典克朗（約82.7億港元）。

H&M 提議分兩期支付每股 6.50瑞典克朗（約5.4億港元）的普通股息，並授權進行30億瑞典克朗（約24.8億港元）股票回購計劃。上季業務造好，H&M 解釋，由於正價銷售量增加、降價幅度減少及成本控制良好，帶動表現。

虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

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記者：李哲毅

股票 H＆M 斯德哥爾摩 瑞典克朗

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