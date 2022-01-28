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【澳元定存】澳元定存最高11厘 花旗料澳洲8月加息

17:01 2022/01/28

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澳洲將於2月1日議息，市場聚焦澳洲央行或轉鷹，改口今年加息。

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澳洲將於下周二（2月1日）議息，市場聚焦本來是最鴿的主流央行澳洲儲備銀行，會否礙於通脹及順應大潮而急轉軚變鷹，把加息時間表從原先噗慢板延至2024年，現提速至今年中就出手，且於上半年結束量寬。上商研究部主管林俊泓大膽預估，澳洲提前於今年中調高政策利率，花旗則料8月才出手。

美滙指數昨突破97的1年半高位，累非美貨幣捱沽，澳元考驗0.7關。專家指宜趁低收集澳元，光大證券國際的名家料今年底澳元有力重上0.78。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，美滙指數3個月內預測為95.32，6至12個月目標為96.69；澳元3個月內挑戰0.72，半年至1年上望0.74。

虛擬銀行3個月港元定存  最高息4.68厘【下一頁

廖嘉豪指在澳紐加商品貨幣中，今年最看好澳元，因澳洲的消費前景強勁，勞工市場緊縮，以及工資通脹升溫，或令市場提前對加息的預期。此外，預計澳洲央行或於2月份把買債計劃，由每周40億澳元縮減至20億澳元，並於年中完結量寬政策，8月開始加息。

光大證券國際外滙策略師黃俊能不約而同指，2022年對澳元看高一綫，料今年低位在0.68，年底目標價為年內高位0.78。隨着澳洲疫苗接種率快速提升，並於去年第四季開始解除限制措施，澳洲經濟亦出現較為良好的復甦勢頭。去年11月份失業率由5.2%急降至4.6%，而同期新增職位為36.6萬份，遠超市場預期的20萬份。數據顯示，澳洲的勞動市場已差不多回復至新冠疫情爆發前的水平，為澳洲儲備銀行收緊貨幣政策提供強而有力的理據。

黃俊能補充，雖然澳央行重申仍需要實施寬鬆的貨幣政策以降低失業率，以及在通脹未達標前，暫未有加息時間表。但市場普遍認為，澳洲經濟已具備上調利率的條件，加上各地主要央行已開始計劃加息，特別是新西蘭央行已加了兩次息，令澳央行將難以單方面長時間維持寬鬆幣策。

平安壹賬通銀行  推3個月0.7厘港元定存【下一頁

黃俊能預期，澳洲將於首季結束每周40億澳元的資產購買計劃，並可能於今年底前上調現金利率至1厘，意味貨幣政策將追趕其他主要央行，令澳元於今年醞釀追落後的機會。

此外，業界指對澳元有需要者，靜觀大年初一澳洲議息，不妨先開立7天短期存款先賺息，目前中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 、南商及集友，7天年息皆有10厘；高息王滙豐（HSBC）更達11厘。至於1個月澳元定期存款，花旗也有兩厘，該行發言人， 由即日起至3月31日，客戶以新資金20萬元兌換澳元，並開立1個月澳元定存，可享2厘年利率。發言人提醒，上述優惠利率名額有限，額滿即止。且只適用於全新客戶，以及現有客戶於過去6個月內未有進行1萬美元等值、或以上之外幣交易（港元兌美元、美元兌港元之交易除外）。再者，優惠不適用於透過網上或流動電話理財開立，必須於分行開立。

另一邊廂，星展、招商永隆及大眾銀行最近也上調澳元的中長期定存息。

虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

美滙 澳元 定期存款 外幣定期存款

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