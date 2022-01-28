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CCL最新報185.93點　按周升0.37%　牛年全年樓價累升5.33%

股樓投資 16:12 2022/01/28

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疫情之下，樓價走勢繼續反覆。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL報185.93點，按周升0.37%，連升2周共0.40%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL連續7周於184點到186點之間反覆爭持，期間累跌0.97%，指數尚未反映政府宣佈收緊防疫措施後的市況，估計樓價將進一步回軟至182點到184點水平。

此外，美國聯儲局暗示將於3月加息，以及政府宣佈延長社交距離措施至2月17日，對本地樓價的影響將於2月下旬公佈的CCL才開始反映。

其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報187.53點，按周升0.33%，結束2周連跌。CCL（中小型單位）報185.50點，按周升0.36%，連升2周共0.37%。CCL（大型單位）報188.14點，按周升0.44%，連升2周共0.58%。

同場加映︰【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

以四個分區計，本周新界兩區樓價齊跌，港九市區齊升，帶動整體樓價反覆徘徊。新界東CCL_Mass最新報198.15點，按周跌0.81%。新界東CCL_Mass連跌5周共2.29%，是2018年12月（161周） 以來首見。新界西CCL_Mass報173.91點，按周跌0.69%，近7周走勢持續一周升一周跌。港島CCL_Mass報188.05點，按周升1.13%，結束2周連跌。九龍CCL_Mass報183.43點，按周升1.04%，連升4周共2.52%。四區樓價繼續各自反覆。

黃良昇指，回顧農歷新年樓價走勢，牛年最後一周公佈的CCL報185.93點，與鼠年最後一周的176.53點相比，牛年全年樓價上升5.33%。虎年將至，展望新春後季節性旺市順利來臨，期望樓價調整後可以重拾升軌，於秋季收復失地。

【有相睇】公屋靠罕有豪華靚裝吸客　竹園北邨三房未補價360萬沽　代理︰逆市高價無阻力【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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