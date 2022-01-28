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【新股IPO】內地金融科技初創PingPong擬今年來港上市 集資最多10億美元

股樓投資 16:32 2022/01/28

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引述外電報道，內地金融科技初創公司PingPong考慮最早今年在香港上市，集資最多10億美元（約78億港元），惟目前最終上市時間表及集資規模等細節尚未有定案。

同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

據了解，PingPong還計劃在上市前進行一輪約3億美元（約23.4億港元）的非公開融資，目前公司估值約50億美元（約390億港元）。

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PingPong主要致力於為中國跨境企業，提供低成本的跨境收款以及其他個性化定制的金融衍生服務，目前提供的主要產品包括跨境收款、外貿收款、退稅服務、VAT服務等。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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記者：張以正

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