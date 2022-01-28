▲ 【開工利是】一文看清各機構開工利是金額 邊間最大手筆？（不斷更新）

農曆新年將至，辛勞一年的打工仔，通常年假過後便可以得到由公司派發的開工利是。不少銀行今年更加提早向員工派發開工利是，到底各機構的開工利是金額是幾多？邊間又最豪爽？

富途證券：向員工大派數十部iPhone、1萬元現金獎

券商富途一向落力送股吸客，原來向員工都不手軟。富途證券為答謝員工過去一年的付出，向員工拜早年又大派現金禮品，包括數十部最新iPhone、1萬元現金獎等，禮金禮品總值超過40萬港元，員工人人滿載而歸。

眾安國際：香港員工位位派千元利是

眾安國際（ZA）向香港員工豪派1,000元的「收爐利是」，所有員工更可以在31日（年廿九）享1日額外假期，即員工今日（年廿六）完成手頭工作後，即可展開連續6日的農曆新年假。

詳細報道｜眾安國際向員工豪派1000元利是 兼提早收爐享6日長假｜【下一頁】

渣打香港：「老虎機」派最多2,000元大利是

渣打以虛擬老「虎」機，向員工派發開工利是，可抽出的利是面額設有100元、200元、300元、500元、800元、1,000元及2,000元。

詳細報道｜渣打以虛擬老「虎」機派開工利是 員工最高可收2000元大利是｜【下一頁】

滙豐：年廿九派500元開工利是

滙豐預告將會在農曆年廿九（31日）向香港員工位位派發500元的開工利是，金額睇齊去年。

詳細報道｜HSBC滙豐提早向員工派500元開工利是｜【下一頁】

花旗香港：提早拜年向員工派688元利是 較牛年大增

花旗香港及澳門區行政總裁伍燕儀1月26日，向員工提早拜年，並以電子方式向每人派發688元利是。

參考2021年安排，花旗銀行當時向員工派發50元開工利是，今年的開工利是可謂更加「豪」。

詳細報道｜花旗未過年先派688元利是 較牛年開工利是大增｜【下一頁】

虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

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