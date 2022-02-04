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【開工利是】一文看清各機構開工利是金額　邊間最大手筆？有間每人派3888元大利是（不斷更新）

Hot Talk 15:20 2022/02/04

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【開工利是】一文看清各機構開工利是金額　邊間最大手筆？（不斷更新）

農曆新年將至，辛勞一年的打工仔，通常年假過後便可以得到由公司派發的開工利是。不少銀行今年更加提早向員工派發開工利是，到底各機構的開工利是金額是幾多？邊間又最豪爽？

有線寬頻：每人派3,888元大利是　另加100元開工利是

有線寬頻 （01097） 主席鄭家純及副主席兼執行董事曾安業宣布，以私人名義向員工派發一次性大利是，最多可獲得3,888元大利是。

凡在2021年10月31日或之前入職的員工，將獲發一封3,888元大利是。而在2021年11月1日或之後入職的員工，將獲發一封888元大利是。大利是將直接存入員工的發薪銀行戶口。

另外，集團亦向員工派發100元開工大利是。

中銀香港：送海味包兼派500元開工利是

中銀香港表示，為慶祝新春佳節，早前已向員工致送海味賀年包，並將於農曆年初四（2月4日）開工首天，通過BoC Pay向員工派發500元開工利是。

另外大年初一至初三新春期間，如員工因工作需要而要上班，均可申請補假。

富途證券：向員工大派數十部iPhone、1萬元現金獎

券商富途一向落力送股吸客，原來向員工都不手軟。富途證券為答謝員工過去一年的付出，向員工拜早年又大派現金禮品，包括數十部最新iPhone、1萬元現金獎等，禮金禮品總值超過40萬港元，員工人人滿載而歸。

眾安國際：香港員工位位派千元利是

眾安國際（ZA）向香港員工豪派1,000元的「收爐利是」，所有員工更可以在31日（年廿九）享1日額外假期，即員工今日（年廿六）完成手頭工作後，即可展開連續6日的農曆新年假。

詳細報道｜眾安國際向員工豪派1000元利是　兼提早收爐享6日長假｜【下一頁】

渣打香港：「老虎機」派最多2,000元大利是

渣打以虛擬老「虎」機，向員工派發開工利是，可抽出的利是面額設有100元、200元、300元、500元、800元、1,000元及2,000元。

詳細報道｜渣打以虛擬老「虎」機派開工利是　員工最高可收2000元大利是｜【下一頁】

恒生：向員工派500元開工利是

恒生銀行表示，為答謝員工過去一年的努力，今年會向員工派發500元的新年e利是，並一如以往提供節日慶祝津貼，同時會舉辦多項網上節慶活動與員工同賀新禧。

參與網上活動的員工除了可額外獲得50元的電子利是外，亦可參與大抽獎，有機會獲得現金獎、購物現金券及酒店Staycation套票。

滙豐：年廿九派500元開工利是

滙豐預告將會在農曆年廿九（31日）向香港員工位位派發500元的開工利是，金額睇齊去年。

詳細報道｜HSBC滙豐提早向員工派500元開工利是｜【下一頁】

花旗香港：提早拜年向員工派688元利是　較牛年大增

花旗香港及澳門區行政總裁伍燕儀1月26日，向員工提早拜年，並以電子方式向每人派發688元利是。

參考2021年安排，花旗銀行當時向員工派發50元開工利是，今年的開工利是可謂更加「豪」。

詳細報道｜花旗未過年先派688元利是　較牛年開工利是大增｜【下一頁】

麥當勞：向全港近萬名員工派1000元利是

香港麥當勞在農曆年前，向全港超過245間分店、接近1萬名員工，每人派發1000元抗疫利是，合共派出近1000萬元。

除派發抗疫利是外，麥當勞餐廳的經理組別同事更提早加薪，由過往在4月提前至1月加薪；前線時薪員工的薪金亦會因應工作表現及市場環境調整。

詳細報道｜麥當勞向全港近萬名員工派1000元利是　經理級同事提早至1月加薪、前線時薪員工薪金也有調整｜【下一頁】

虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

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