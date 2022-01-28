【港元拆息】1個月HIBOR十連升斷纜 多個短期拆息續創約1年高
宏觀解讀 16:04 2022/01/28
港元拆息周五普遍升，僅隔夜及1個月拆息回落。其中，與樓按息口相關的1個月拆息十連升斷纜，周五跌0.00161厘，報0.19607厘。
1星期、2星期、2個月及3個月拆息則繼續向上，分別錄4連升、7連升、8連升及12連升，四者均創約1年高位。
表﹕港元銀行同業拆息變幅
|拆息
|周五（厘）
|周四（厘）
|變幅（厘）
|隔夜
|0.09810
|0.10798
|-0.00988
|1星期
|0.16042
|0.15643
|+0.00399
|2星期
|0.17601
|0.17274
|+0.00327
|1個月
|0.19607
|0.19768
|-0.00161
|2個月
|0.23827
|0.23643
|+0.00184
|3個月
|0.32946
|0.32446
|+0.00500
|6個月
|0.49179
|0.48976
|+0.00203
|12個月
|0.71250
|0.70749
|+0.00501
虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）
相關文章﹕
【HIBOR】港元隔夜拆息見11個月高位 港滙升至兩個月最強