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【港元拆息】1個月HIBOR十連升斷纜　多個短期拆息續創約1年高

宏觀解讀 16:04 2022/01/28

分享：

1個月HIBOR十連升斷纜，1周、2周、3個月拆息續創約1年高。

港元拆息周五普遍升，僅隔夜及1個月拆息回落。其中，與樓按息口相關的1個月拆息十連升斷纜，周五跌0.00161厘，報0.19607厘。

1星期、2星期、2個月及3個月拆息則繼續向上，分別錄4連升、7連升、8連升及12連升，四者均創約1年高位。

表﹕港元銀行同業拆息變幅

拆息 周五（厘） 周四（厘） 變幅（厘）
隔夜 0.09810 0.10798 -0.00988
1星期 0.16042 0.15643 +0.00399
2星期 0.17601 0.17274 +0.00327
1個月 0.19607 0.19768 -0.00161
2個月 0.23827 0.23643 +0.00184
3個月 0.32946 0.32446 +0.00500
6個月 0.49179 0.48976 +0.00203
12個月 0.71250 0.70749 +0.00501

虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

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