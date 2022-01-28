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【新年好去處】上水廣場×PopWalk推出「嚐美食．淘金樂」將送出高達100萬獎金獎品

理財智慧 16:27 2022/01/28

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適逢農曆新年，新地旗下上水廣場及PopWalk天晉滙將聯手推出「嚐美食．淘金樂」餐飲主題推廣，與市民共渡新春，是次活動更會合共送出總值100萬的The Point會員積分及現金優惠券。

【情人節好去處】荃灣廣場推「暖Love Love手作市集」逾20檔特色攤位到場【下一頁

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

市民於1月29日至3月31日親臨兩大商場旗下逾40間餐飲食肆，包括人氣食店Goobne Chicken、牛八涮涮鍋專門店、CoCo壹番屋、深井陳記燒鵝、牛助日式火鍋放題、無肉食、花斑茶、八番麵工房deluxe、牛摩+及珍煮丹等，消費滿$100即可參加小遊戲挑戰乙次，完成指定關卡即可獲贈20元美食滋味優惠券及50元超市或商戶現金券，最高更可贏走高達900元的獎賞，活動合共送出的The Point會員積分及現金優惠券總值更高達100萬。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

此外，兩大商場亦同步加推晚市外賣自取優惠，由即日起至2月28日，The Point by SHKP會員於晚上6時後，惠顧上水廣場(2樓至5樓)及Ocean PopWalk海天晉滙之任何食肆外賣自取即日單一電子消費滿100元，即可換領100元的滋味美食優惠券，同時亦賺取The Point by SHKP會員積分，值得留意的是優惠券每日名額有限，換完即止。此外，由即日起至2月27日期間，凡於Ocean PopWalk海天晉滙惠顧任何餐飲消費，即可換領《PopWalk X WHOSMiNG旨在一喜》2022年曆卡或祝願繪馬1款。

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【灣仔分域碼頭】灣仔分域碼頭11日關閉交還政府 碼頭舉辦告別展【下一頁

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記者：鄭日棱

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