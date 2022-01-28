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【二手樓價】外區客睇樓一見傾心　381萬買元朗兩房

股樓投資 16:00 2022/01/28

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臨近歲晚，買家加快入市。美聯物業馮根明表示，元朗安基大廈中層F室，實用面積327平方呎，向南，兩房間隔，望開揚市景，日前以381萬元易手，實用呎價約11,651元。代理透露，買家為外區客，鍾情單位開則方正，步行數分鐘便到達港鐵朗屏站，故睇樓一次隨即入市。

資料顯示，安基大廈位於朗屏俊賢坊28號，於1979年11月開始入伙，屬單幢樓設計，提供101個單位，實用面積由300平方呎起，至最大388平方呎。屋苑最大賣點是交通便利，鄰近港鐵朗屏站，而且入門價平，惟放盤不多。 

同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

據了解，原業主在2015年4月以約260萬元購入上址單位，持貨約7年，現帳面獲利121萬元，物業期內升值47%。

同場加映【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

延伸閱讀 【有相睇】愉景新城再現「時光倒流價」　造價重返2020年底　買家深信是「撈底」時機 【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

元朗 私人屋苑 安基大廈 美聯物業

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CCL最新報185.93點　按周升0.37%　牛年全年樓價累升5.33%

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