【二手樓價】外區客睇樓一見傾心　381萬買元朗兩房

臨近歲晚，買家加快入市。美聯物業馮根明表示，元朗安基大廈中層F室，實用面積327平方呎，向南，兩房間隔，望開揚市景，日前以381萬元易手，實用呎價約11,651元。代理透露，買家為外區客，鍾情單位開則方正，步行數分鐘便到達港鐵朗屏站，故睇樓一次隨即入市。

資料顯示，安基大廈位於朗屏俊賢坊28號，於1979年11月開始入伙，屬單幢樓設計，提供101個單位，實用面積由300平方呎起，至最大388平方呎。屋苑最大賣點是交通便利，鄰近港鐵朗屏站，而且入門價平，惟放盤不多。

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據了解，原業主在2015年4月以約260萬元購入上址單位，持貨約7年，現帳面獲利121萬元，物業期內升值47%。

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