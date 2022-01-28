【ET講股通】梁耀康：新能源車股要跌？（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早輕微高開11點，大市轉跌逾200點，曾跌至近23500點關口後回升，尾市跌福再次擴大，截止3時11分，恒生指數跌約255點，報23551點。新經濟股中，電動車股更現洗倉潮，藍籌電車股比亞迪 （02594） 一度跌超過一成，小鵬汽車 （09868） 及理想汽車，股價同樣曾創回港上市後新低。港股是否再次重回弱勢？電動車股未來走勢如何？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code

00：00 - 港股今日市況速覽 科技股回穩

02：02 - Tesla（TSLA.US）急挫 比亞迪 （01211） 、小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 跟跌

03：16 - Lucid（LCID.US）、Ford（F.US）亦下跌

04：14 - Tesla（TSLA.US）業績速報

05：25 - Tesla（TSLA.US）業績勝預期 交付量料五成增長

06：56 - Tesla（TSLA.US）毛利率高 善於控制生產成本

09：32 - Tesla（TSLA.US）今年要定好廠址才可達到交付量目標

10：47 - 美股要留意蘋果（AAPL.US）能否企穩

11：13 - 新能源車股下跌原因：理想汽車（LI.US）、小鵬汽車（XPEV.US）、蔚來（NIO.US）受美股波動拖累下跌

13：12 - 小心新能源車股估值下降 重貨宜減磅或食糊止賺

15：40 - 比亞迪 （01211） 要留意 或出現深調整

18：53 - 潛力股推介：綠城管理 （09979）

21：13 - 觀眾問股：港交所 （00388） 可重上480元買入價嗎？現在怎處理？

27：15 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 現價可買入？

28：27 - 科技股選騰訊 （00700） 更穩健

29：09 - 觀眾問股：JD.com（JD.US）68美元買入怎處理？

30：29 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 未有貨現價可買入？

31：58 - Microsoft（MSFT.US）、Apple（AAPL.US）更勝Tesla（TSLA.US）？

33：11 - 港股收市市況速報

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恒指全日收報23550點，跌256點；恒生科指收報5291點，跌91點。大市成交額1,257億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，納指昨晚受壓，Tesla（美︰TSLA）急挫近12%，拖累本港新能源車股全捱沽，比亞迪 （01211） 跌9%，小鵬汽車 （09868） 跌10.9%，理想汽車 （02015） 跌3.1%。

Tesla季績勝預期，收入及經調整盈利皆報捷，今年交付量看升5成，達140萬架。毛利率持續改善，更遠勝傳統車廠。自由現金流強勁，手持現金亦多。無奈估值高，市盈率達150倍，在加息周期快將重啟下，市場殺估值。今晚緊盯放榜後的蘋果（美：AAPL），且看大型價值型科技股能否保持在高位。

美國龍頭股受壓，於港美兩地上市的港股難倖免，小鵬及理想正面對此困境。若持有新能源車股，且減磅，慎防板塊重蹈科技股覆轍。比亞迪周綫圖似營造頭肩頂，持貨者宜小心。

潛力股可留意綠城管理控股 （09979） ，股價升1%至5.95元，隨着內房市道回暖，該股可望受惠。部署上，待回落至5.5元吸納，失守上升軌約5元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰港交所、阿里巴巴、騰訊、比亞迪︰立即觀看】

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