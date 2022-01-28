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【ET講股通】梁耀康：新能源車股要跌？（歡迎留言問股）

股市 15:43 2022/01/28

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港股今早輕微高開11點，大市轉跌逾200點，曾跌至近23500點關口後回升，尾市跌福再次擴大，截止3時11分，恒生指數跌約255點，報23551點。新經濟股中，電動車股更現洗倉潮，藍籌電車股比亞迪 （02594） 一度跌超過一成，小鵬汽車 （09868） 及理想汽車，股價同樣曾創回港上市後新低。港股是否再次重回弱勢？電動車股未來走勢如何？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3167639

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

【ET講股通】梁耀康：新能源車股要跌?（歡迎留言問股）

**重溫今早《ET開市直擊》睇實聯儲局隻鷹  出入股市要夠定** 【按此-附time code】

______________________

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欄名 : ET講股通

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