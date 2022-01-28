港股今早輕微高開11點，大市轉跌逾200點，曾跌至近23500點關口後回升，尾市跌福再次擴大，截止3時11分，恒生指數跌約255點，報23551點。新經濟股中，電動車股更現洗倉潮，藍籌電車股比亞迪 （02594） 一度跌超過一成，小鵬汽車 （09868） 及理想汽車，股價同樣曾創回港上市後新低。港股是否再次重回弱勢？電動車股未來走勢如何？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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▲ 【ET講股通】梁耀康：新能源車股要跌?（歡迎留言問股）

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