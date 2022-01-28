▲ 【新股IPO】零跑汽車獲中證監接收境外上市材料 去年交付4.3萬輛、造車新勢力排第五

內地電動車公司零跑汽車（Leapmotor）啟動來港上市計劃，中證監資料顯示，已接收浙江零跑科技股份於1月26日已向中證監已提交的《境外首次公開發行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式）》審批材料。

【新股IPO】京東科技據報擬今年來港上市 集資10至20億美元

零跑汽車業務範圍涵蓋智能電動汽車整車設計、研發製造、智能駕駛、電機電控、電池系統開發以及基於雲計算的車聯網解決方案。目前零跑旗下有3款汽車，分別是微型車零跑T03、轎跑汽車零跑S01，以及SUV汽車零跑C11。於2021年，零跑全年累計交付43,121輛，其中，12月單月交付量再次創歷史新高，達7807台，按月增長39%，按年增長3.7倍，屬造車新勢力中，排名行第五。

據內媒指，零跑汽車原計劃於2021年下半年提交IPO文件，在2021年底或2022年初在科創板上市。不過由於科創板上市前景不明朗，因此，零跑汽車被曝在尋求港股上市的可能性。

同時，去年8月18日，零跑科技完成45億元的Pre-IPO輪融資，投資方包括中金資本、杭州國資、中信建投資本、中信戴卡。天眼查APP顯示，2016年1月至2021年8月，零跑科技累計融資超120.6億元人民幣。

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