【中概股風暴】中證監傳安撫外資高層今年穩增長　中美審計監管「6月前或有驚喜」

▲ 【中美角力】中證監傳與外資高層開會 中資公司赴美上市監管6月前可能有驚喜

外電引述消息人士指，中國證監會本周會見外國頂級銀行和資產管理公司高層，期望消除外資對中國經濟增長的憂慮，包括去年起的監管浪潮。近期，美國加息預期升溫，外資明顯從A股市場大幅調撥資金，周四、周五都淨走資逾120億元人民幣，為近一年半以來高位。

方星海：中美審計監管6月前可能有驚喜

路透社報道，方星海周二與十多間外國金融機構舉行線上會議。方星海會議上保證，中國今年工作重點是優先考慮經濟增長，2022年將會「實現可觀的增長」。

對於中美審計監管合作方面，中證監副主席方星海指，中美在協調管理中資公司赴美上市的監管方面正取得進展，6月或之前可能會出現驚喜。

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