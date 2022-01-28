【鐵路基建】屯門南延線料2030年竣工 開通後屯門南往屯門站路程唔使5分鐘

運輸及房屋局今日（28日）為興建屯門南延線的工程刊憲，將現時的屯馬線從屯門站向南延伸約2.4公里，並在屯門客運碼頭附近設立鐵路車站、在屯門第16區設立中途站，建造工程預計於 2023 年開展，預計2030年竣工。

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政府指出，屯門南延線將改善屯門市中心南面社區的鐵路服務。目前繁忙時間由屯門南前往屯門站的路面車程約需10至20分鐘，而屯門南延線開通後，以鐵路行走相同路程預料不超過五分鐘。

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當局又指，擬建屯門南延線的建造工程會在鐵路方案獲批後盡快展開。政府與港鐵公司已就項目諮詢屯門區議會和地區團體，並已通過社區宣傳活動和簡介會收集公眾意見。



據港鐵（00066）的資料，屯門南延線將現時屯馬綫由屯門站向南面延伸約2.4公里至屯門碼頭附近的新終點站 – 屯門南站，途經第16區站，以改善現時屯門南社區一帶的鐵路服務。以上工程主要沿屯門河建造，整條鐵路延綫由高架橋組成，項目將加強屯門南的交通網絡, 便利輕鐵和鐵路網絡之間的轉乘。

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第16區站

第16區站將會是屯門站及屯門南站之間的中途站，擬設於現有屯門游泳池的位置，將改善現時屯門河東面社區的鐵路服務及配合第16區用地附近的未來房屋發展。



屯門南站

屯門南站為新終點站，擬設於屯門碼頭附近，該處一帶是區內其中一個主要住宅區。屯門南延綫將改善現時屯門市中心南面社區（湖景邨、兆禧苑及悅湖山莊一帶）的鐵路服務及連接屯門碼頭。

由即日起至3月29日，公眾可就屯門南延線方案提出反對。有可獲得補償權益的人士均可按《鐵路條例》申索賠償。

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記者：陳詠妍