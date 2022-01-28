【疫後新常態】美企疫下初嘗遠程工作　決定永久執行

▲ 有企業自疫情後，決定永久實行遠程工作。（法新社圖片）

在新冠肺炎疫情爆發前，遙距工作對於很多企業來說，亦是新鮮事；初次實行時，在各方面亦會遇到很大挑戰。不過，亦有企業自此決定永久實行遠程工作，美國軟件公司Drift是其中之一。

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據CNN報道，Drift在2015年成立，創辦人之一的David Cancel與他的夥伴，亦堅守傳統的辦公模式。他指：「當時沒有人遙距工作，每人每星期亦有5天留在辦公室。所有活動，例如會議、推出新軟件，亦是以面對面的方式進行。」

不過在2020年3月，新冠肺炎疫情爆發，Drift在美國的總部及3個辦公室均需要關閉，全部人頓時需要在家工作。David Cancel坦言當時是非常恐慌，並不是因為公司反對遙距工作，而是當時從未試過遙距工作，亦沒有相關設備。他又指，其中一個最大的限制是，當時他深信如果不親自為求職者進行面對面的會談，將未能聘請最資深、最符合要求的員工。

辦公室變「溝通空間」

當Drift無可奈可地試行在家工作，David Cancel卻發現，企業應長期執行此措施。於是，在去年初，他宣布公司將全面永久執行遙距工作，而辦公室則會預留作「溝通空間」，只用於會議、協作及活動。David Cancel認為，遙距工作為員工帶來很多好處，例如可搬往生活成本較低的地方居住、距離家人更近，又或是把人生的一些重大決定提前，如結婚等。

不因WFH減薪

有企業曾指，如實行遙距工作，員工的薪金將按其居住地點調整。換言之，若員工在成本較低的地方生活，則有機會被減薪。但David Cancel強調，Drift沒有這個方針，因薪酬並非這樣計算。

對於部分公司採用混合工作模式，他亦不認同。他解釋，人們總會不自覺偏心，特別是在自己附近的人。若有些員工經常與上司一同在辦公室內工作，很大機會出現比其他人更多的升遷機會，Drift希望避免不公平的情況出現。

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責任編輯：葉泳珊