  • 19°C
香港時間 : 2022128日 (五) 15:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT】借《Minecraft》之名行騙？　NFT創作者疑連人帶款消失

科技 15:22 2022/01/28

分享：

據悉組織於1月23日公開銷售10,000個NFT，購買者可以憑此進入《Minecraft》NFT伺服器，平台允許團隊合作與競爭，其中的貨幣DIAMONDS是透過戰鬥和遊戲時間而取得。（Twitter截圖）

NFT近年引起熱潮，而近日一個「Blockverse」的第三方組織建立的《Minecraft》NFT專屬伺服器，聲稱玩家在伺服器中可以邊玩遊戲邊挖NFT，並可與其他玩家自由交易。但進入伺服器需先向開發者購買相關NFT產品，而近日就傳出創作者疑連人帶款消失的事件。

【NFT資產安全】 NFT熱潮襲港 專家教路提防風險陷阱

Blockverse推出以《Minecraft》為名的非官方NFT計劃，透過OpenSea公開集資籌得120萬美元（約934萬港元）後，就突然沒有消息。據悉組織於1月23日公開銷售10,000個NFT，購買者可以憑此進入《Minecraft》NFT伺服器，平台允許團隊合作與競爭，其中的貨幣DIAMONDS是透過戰鬥和遊戲時間而取得。這些公開發售的NFT 一個售價0.05乙太幣，在8分鐘內售罄，組織從中獲利約120萬美元。

【加密貨幣】Facebook加密貨幣項目受抵制 傳正評估出售資產

當NFT產品售罄後，Blockverse就關閉了官網上及Twitter帳戶，而官方Twitter中的最後一條貼文稱《Minecraft》NFT伺服器已經開放。不過有玩家懷疑被騙，甚至有人聲稱聯絡到一名叫Kashx的Blockverse成員，指出他們並不是有意要欺騙玩家，但由於伺服器開啟時出現錯誤，使許多玩家向他們發送負面訊息，其中甚至包含威脅他們的生命，於是團隊決定關閉所有社交平台帳戶。Kashx又指，目前團隊先專注在開發上，但對於伺服器的推出時間仍未公布。

【NFT】 Youtube擬利用NFT 助創作者賺錢？

責任編輯：廖淑瑩

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【支付卡安全】香港40萬張支付卡數據遭洩漏　最普遍盜取方法竟然靠估？
2022/01/25
【支付卡安全】香港40萬張支付卡數據遭洩漏　最普遍盜取方法竟然靠估？
【加密貨幣】報告：逾6成美國人相信　加密貨幣將在5年內被廣泛接受
2022/01/25
【加密貨幣】報告：逾6成美國人相信　加密貨幣將在5年內被廣泛接受

你可能感興趣

【支付卡安全】香港40萬張支付卡數據遭洩漏　最普遍盜取方法竟然靠估？
15:17 2022/01/25
【支付卡安全】香港40萬張支付卡數據遭洩漏　最普遍盜取方法竟然靠估？
【加密貨幣】報告：逾6成美國人相信　加密貨幣將在5年內被廣泛接受
14:30 2022/01/25
【加密貨幣】報告：逾6成美國人相信　加密貨幣將在5年內被廣泛接受
軟件 電玩手遊 社交平台 NFT 集資 美元

下一篇文章

【元宇宙】華納辦虛擬音樂會 歌手元宇宙表演
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【VR年宵】VR體驗新年氣氛　香港網上年宵明開鑼
【VR年宵】VR體驗新年氣氛　香港網上年宵明開鑼
【Windows 11】 2月Windows 11大更新　可運行Android應用程式？
【Windows 11】 2月Windows 11大更新　可運行Android應用程式？
【小米新機】小米Redmi Note 11系列國際版登場　最平1,576港元可入手（多圖）
【小米新機】小米Redmi Note 11系列國際版登場　最平1,576港元可入手（多圖）
【Apple新技術】隨iOS 15.4推出？　商戶將可直接用iPhone接受信用卡付款
【Apple新技術】隨iOS 15.4推出？　商戶將可直接用iPhone接受信用卡付款
【果迷福音】傳iOS升級新功能　將容許戴口罩用Face ID
【果迷福音】傳iOS升級新功能　將容許戴口罩用Face ID
【年度品牌】全球500強品牌價值排行榜出爐　蘋果創歷史新高蟬聯冠軍寶座
【年度品牌】全球500強品牌價值排行榜出爐　蘋果創歷史新高蟬聯冠軍寶座
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款