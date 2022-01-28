【NFT】借《Minecraft》之名行騙？　NFT創作者疑連人帶款消失

▲ 據悉組織於1月23日公開銷售10,000個NFT，購買者可以憑此進入《Minecraft》NFT伺服器，平台允許團隊合作與競爭，其中的貨幣DIAMONDS是透過戰鬥和遊戲時間而取得。（Twitter截圖）

NFT近年引起熱潮，而近日一個「Blockverse」的第三方組織建立的《Minecraft》NFT專屬伺服器，聲稱玩家在伺服器中可以邊玩遊戲邊挖NFT，並可與其他玩家自由交易。但進入伺服器需先向開發者購買相關NFT產品，而近日就傳出創作者疑連人帶款消失的事件。

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Blockverse推出以《Minecraft》為名的非官方NFT計劃，透過OpenSea公開集資籌得120萬美元（約934萬港元）後，就突然沒有消息。據悉組織於1月23日公開銷售10,000個NFT，購買者可以憑此進入《Minecraft》NFT伺服器，平台允許團隊合作與競爭，其中的貨幣DIAMONDS是透過戰鬥和遊戲時間而取得。這些公開發售的NFT 一個售價0.05乙太幣，在8分鐘內售罄，組織從中獲利約120萬美元。

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當NFT產品售罄後，Blockverse就關閉了官網上及Twitter帳戶，而官方Twitter中的最後一條貼文稱《Minecraft》NFT伺服器已經開放。不過有玩家懷疑被騙，甚至有人聲稱聯絡到一名叫Kashx的Blockverse成員，指出他們並不是有意要欺騙玩家，但由於伺服器開啟時出現錯誤，使許多玩家向他們發送負面訊息，其中甚至包含威脅他們的生命，於是團隊決定關閉所有社交平台帳戶。Kashx又指，目前團隊先專注在開發上，但對於伺服器的推出時間仍未公布。

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責任編輯：廖淑瑩