【中美角力】 美國FCC以「國家安全」為由 撤銷中聯通美國業務營運許可 勒令60天內停止業務

美國聯邦通信委員會（FCC）昨日（27日）宣布以「國家安全」為由，委員會以4票對0票表決，將中國聯通（00762）逐出美國市場。聯通股價未見受太大影響，曾逆市升至4.15元，接近尾市轉跌，最新報4.1元，跌0.5%。

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FCC在命令中宣稱，中國聯通（美洲）運營有限公司「隸屬中國國有企業，受中國政府的利用、影響與控制，非常可能在沒有足夠的受獨立司法監督的法律程序的情況下被迫執行中國政府的要求」，因此撤銷聯通美國業務的營運許可授權，並要求聯通在命令發布的60天內停止在美的任何國內和國際服務。

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FCC主席Jessica Rosenworcel表示，「越來越多證據表明，中國國有運營商對我們的電信網絡安全構成切實威脅，這越來越令人擔憂」。

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記者：郭秀慧