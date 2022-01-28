【外資走資】外資單日從滬深股通走資120億人幣　農曆新年假期前減磅、無視3大官媒撐A股

▲ 【外資走資】外資單日從滬深股通走資120億人幣 農曆新年假期前減磅

農曆新年假期將至，滬深港通機制南向「港股通」已提前暫停，外資北向交易也會於下周一至周五（1月31日至2月4日）暫停。隨外圍股市大幅波動下，外資今日從滬股通、深股通單日淨沽出逾120億元（人民幣，下同）A股。

滬港通機制下，外資全日買入209.83億元、賣出290.43億元A股；深港通機制下，外資全日買入270.74億元、賣出310.62億元。

整合兩個外資買賣A股渠道，外資單日淨走資120.48億元。

三大官媒頭版撐A股 基金公司買貨、上市公司回購

外資昨日（27日）已循滬深港通走資146.24億元，為近一年半高位。三大證券報紙《證券時報》、《中國證券報》、《上證報》於今日（28日）頭版發聲，稱愈來愈多「優質上市公司」股東增持或大手筆回購，提振市場信心，基金公司也斥巨資買貨。

中證報引述專家指，海外風險因素對中國實際影響有限，對市場情緒的影響也不會持久，支撐A股市場長期向好的因素並未改變。

上證報就指，多家A股近期回購金額逾億元，本周已有超過15家基金公司發布自購公告，合計自購金額已超過13億元。

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