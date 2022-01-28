英外相訪澳搭政府專機 花費逾500萬引抨擊

英國外相卓慧思被揭發未有選擇澳洲航空航班、反而乘搭政府專機由倫敦前往悉尼，這趟旅程花費納稅人超過50萬英鎊（522.5萬港元），引來英國政界人士強烈批評。外交發言人指，卓慧思出訪乘搭的交通工具完全符合守則。

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英國外相卓慧思（Liz Truss）被發現在1月18日，乘搭政府專機空中巴士A321，由倫敦飛往澳洲悉尼出訪，其間先後降落在杜拜阿聯酋及馬來西亞首都吉隆坡加油，最後在1月20日凌晨才在悉尼降落。

與此同時，澳洲（Qantas）航空於同一日開出、由倫敦直飛達爾文（Darwin），最後飛抵悉尼的航班，較卓慧思的私人旅程足足快5小時。

卓慧思在悉尼與澳洲政府官員會面，然後搭乘空中巴士往阿德萊德演講，同日亦有相近時間的澳航航線；她其後在1月22日晚上離開，在英國時間23日下午返回倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）。估計卓慧思在整趟外訪飛行逾3.5萬公里。

有外媒計算，若卓慧思乘搭大眾航班，較政府飛機提早9小時返抵倫敦。航空業消息人士稱，估計卓慧思出訪澳洲的交通成本最少花費逾50萬英鎊（522.5萬港元），開支遠超乘搭澳洲航空。

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事件被揭發後，引起反對黨派猛烈抨擊。工黨副領袖雷納（Angela Rayner）表示，乘搭政府專機出訪表明保守黨毫不尊重納稅人金錢，民眾面對生活成本增加壓力，但部長卻拒絕採取措施幫助，甚至加稅，更出於個人考慮揮霍公共資金。

蘇格蘭民族黨（SNP）環境發言人布洛克（Deidre Brock）亦指，濫用納稅人金錢來資助出訪的行為相當荒謬。

卓慧思反駁指，政府專機的目的是方便官員處理政府事務，亦是飛往澳洲目的，強調當局會用得其所，出訪最終目的是為英國人民服務。

外交部發言人指，外相需要定期出訪，以尋求英國在安全、貿易和技術方面的利益，澳洲之旅乘搭政府專機，完全符合《大臣守則》（Ministerial Code）約束。

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責任編輯：郭麗明