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首相府仍未收派對門調查報告 約翰遜未被警方問話（第二版）

環球社會熱點 17:59 2022/01/28

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英國首相府涉嫌封城期間多次舉行派對，相關內部調查報告結果原定本周公開。有英國媒體引述消息人士報道，首相府至今仍未收到調查報告。有英國保守黨人士認為，報告或會在下周初公布。首相發言人周四（27日）澄清，約翰遜未被英國倫敦警方問話。倫敦警方周五（28日）發聲明，未有要求調查報告延後發表。

（第二版倫敦警方發表聲明）

英派對門調查報告公布在即 約翰遜再拒辭職 【下一頁】

倫敦警方聲明強調，從未要求高級公務員格雷（Sue Gray）延後提交調查報告，亦未向格雷施壓，為報告內容設立限制或是隱藏任何未經警方調查的封城派對事件。

倫敦大都會警察局長迪克（Cressida Dick）曾指，格雷調查報告結果清楚列明首相府違反規則細節，足以令警方展開刑事調查。其後更有消息指，約翰遜已被警方問話。約翰遜發言人周四否認消息，澄清約翰遜並未被問話。

《衛報》引述消息人士報道，截至周四晚上，負責調查派對門事件的格雷仍未向首相府提交報告。政府律師正研究當中內容，憂慮部分信息或影響警方調查。約翰遜早前承諾，將完全公開報告內容。據報格雷希望將報告修改至可以完整公開，無需進一步修改狀態。

英媒挖舊文打臉約翰遜 曾讚女孩為封城取消生日派對 【下一頁】

部分保守黨人士指，若格雷選擇在周五或周末公開報告，由於多數國會議員已返回代表選區，她屆時會受到猛烈抨擊，所以報告或會在下周初公布。政府消息人士否認刻意延遲發布指控，並指是內閣和倫敦大都會警察協商後的結果。但報道亦引述另一消息人士指，警方未正式反對完整公開報告。

不少保守黨議員正等候調查報告結果，決定是否去信後座議員組成的「1922委員會」，要求啟動不信任動議令約翰遜下台。《衛報》報道亦透露，有部分內閣成員承認，會在審閱報告後重新衡量是否繼續支持約翰遜。

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責任編輯：李俊儀

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