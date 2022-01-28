  • 19°C
香港時間 : 2022128日 (五) 15:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭】拜登警告俄羅斯最快2月入侵 澤連斯基否認

環球政治 14:39 2022/01/28

分享：

俄羅斯與烏克蘭之間的緊張局勢仍未緩和，前者至今堅稱不打算入侵。但美國總統拜登日前與烏克蘭總統澤連斯基通電時，據稱曾表示俄羅斯最快可能在2月入侵，但澤連斯基否認此看法，表示未知俄軍何時會入侵。美國白宮批評，有匿名消息人士放假消息。

俄外長批美國未積極回應 北約東擴威脅 【下一頁】

烏克蘭匿名高層官員向美國有線新聞網絡（CNN）透露，拜登（Joe Biden）周四（27日）與澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電時警告，一旦各方在兩月底再次談判失敗，幾乎可以肯定俄國將會入侵烏克蘭。

據悉，澤連斯基反駁拜登觀點，指俄羅斯的威脅仍然存在，但是有點含糊不清，因此不能確定入侵何時發動。不過，官員形容拜登與澤連斯基的對話長久而真誠（long and frank）。

俄羅斯指制裁普京無用 俄高官禁持有外國資產 【下一頁】

白宮國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）反駁，指控匿名消息來源散播虛假訊息，稱拜登多月來已屢次強調，俄羅斯有可能於2月入侵烏克蘭。

根據國家安全委員會人員指出，美烏兩國總統通電維時1小時20分鐘，二人曾深入討論多項重要議題，並形容通話雖嚴肅但有成果。官員指拜登有向澤連斯基表明，俄軍可能2月入侵，但絕非必定發生。

白宮消息透露，拜登在通話向澤連斯基再次確保，一旦俄羅斯入侵，美國將果斷作出回應，亦會探討當俄軍持續在邊境增強部署時，如何向烏克蘭提供更多總體經濟支援。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 政治 拜登 美國 烏克蘭 俄羅斯 白宮

上一篇文章

英外相訪澳搭政府專機 花費逾500萬引抨擊

下一篇文章

【新冠疫苗】50歲以上人士打第3針 防死亡有效率升至95%

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日 時間15:00）
亞變種BA.2成丹麥主流 傳染力為Omicron變種1.5倍
亞變種BA.2成丹麥主流 傳染力為Omicron變種1.5倍
德國向烏克蘭提供5000頂頭盔 基輔市長嘲：笑話
德國向烏克蘭提供5000頂頭盔 基輔市長嘲：笑話
丹麥指新冠肺炎不再是社會危急疾病 撤所有防疫限制
丹麥指新冠肺炎不再是社會危急疾病 撤所有防疫限制
【英國疫情】研究發現 逾6成Omicron患者屬再感染
【英國疫情】研究發現 逾6成Omicron患者屬再感染
俄羅斯警告如遭切斷SWIFT結算 或中斷歐洲能源供應
俄羅斯警告如遭切斷SWIFT結算 或中斷歐洲能源供應
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款