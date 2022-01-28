【烏克蘭】拜登警告俄羅斯最快2月入侵 澤連斯基否認

俄羅斯與烏克蘭之間的緊張局勢仍未緩和，前者至今堅稱不打算入侵。但美國總統拜登日前與烏克蘭總統澤連斯基通電時，據稱曾表示俄羅斯最快可能在2月入侵，但澤連斯基否認此看法，表示未知俄軍何時會入侵。美國白宮批評，有匿名消息人士放假消息。

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烏克蘭匿名高層官員向美國有線新聞網絡（CNN）透露，拜登（Joe Biden）周四（27日）與澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電時警告，一旦各方在兩月底再次談判失敗，幾乎可以肯定俄國將會入侵烏克蘭。

據悉，澤連斯基反駁拜登觀點，指俄羅斯的威脅仍然存在，但是有點含糊不清，因此不能確定入侵何時發動。不過，官員形容拜登與澤連斯基的對話長久而真誠（long and frank）。

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白宮國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）反駁，指控匿名消息來源散播虛假訊息，稱拜登多月來已屢次強調，俄羅斯有可能於2月入侵烏克蘭。

根據國家安全委員會人員指出，美烏兩國總統通電維時1小時20分鐘，二人曾深入討論多項重要議題，並形容通話雖嚴肅但有成果。官員指拜登有向澤連斯基表明，俄軍可能2月入侵，但絕非必定發生。

白宮消息透露，拜登在通話向澤連斯基再次確保，一旦俄羅斯入侵，美國將果斷作出回應，亦會探討當俄軍持續在邊境增強部署時，如何向烏克蘭提供更多總體經濟支援。

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責任編輯：吳漢培