【阿里巴巴大股東】軟銀集團營運總裁離職　傳向孫正義爭取加薪5倍失和

▲ 【阿里巴巴大股東】軟銀集團營運總裁Marcelo Claure離職 傳向孫正義爭取加薪5倍失和

阿里巴巴 （09988） 大股東軟銀集團（SoftBank Group，日：9984）高層震動，軟銀集團營運總裁Marcelo Claure離職。有外電在軟銀公告Claure離職前報道，Claure與軟銀創辦人孫正義於薪酬方案失和。

Claure在2018年升任至營運總裁，不單是軟銀分拆日本通訊業務上市的主要負責人，也被視為協助軟銀收拾美國無線通訊公司Sprint虧損、WeWork殘局的功臣。他據報向孫正義要求從上年度薪酬18億日圓（約1600萬美元）加至最多10億美元，以及獲取更多控制權。

軟銀公告，Claure離職後將由Michel Combes接手，孫正義在聲明中感謝Claure貢獻，對Combes和軟銀投資團隊有信心。

軟銀集團近年投資表現大起大落，疫情初期受累WeWork、UBER等投資，其後科網股反彈，公司從韓國電商Coupang、美國外賣股務DoorDash上市中獲利，去年初股價升至10,000日圓以上，但內地加強科網監管，在滴滴出行、阿里巴巴等多項投資再轉失利，最新股價已高位累跌一半至4700日圓水平。

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