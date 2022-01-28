▲ 【航空告急】AirAsia控股公司更名為Capital A以反映業務多元化 廉航續用AirAsia品牌

馬來西亞廉航AirAsia宣布，將控股公司更名為Capital A，以反映集團的業務不斷擴大，並不僅於廉航領域，但廉航業務則繼續以AirAsia作品牌名稱。

各國在疫情下收緊社交距離限制，國際出遊仍未恢復，重挫AirAsia的廉航業務，即使AirAsia已集資以壯大資產負債表，仍被馬來西亞交易所視為財困企業。

AirAsia於去年第四季載客率達八成，為疫情以來最高載客量。Fernandes指，集團旗下核心市場的本土旅遊已開始復甦，相信各國會於今年陸續開關，令國際旅遊服務於年中至第三季回復至正常水平。

Capital A近年積極投資支付業務BigPay、物流業務Teleport及手機程式Super App，以擴大收入來源，但相關業務仍處於成長期，暫時仍未錄得盈利。

Capital A行政總裁Tony Fernandes聲明指，過去兩年航空業低潮期間，集團不再只倚賴於航班收入，並為未來發展奠定一個堅實的基礎。

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