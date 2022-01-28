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【遊輪股】雲頂香港最後一位執董跳船　承認董事會「清零」違反上市規則

股市 14:19 2022/01/28

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【董事會清零】雲頂香港最後一位執董、公司秘書跳船　承認董事會真空將違反上市規則

深陷財困的雲頂香港 （00678） 多位董事相繼跳船，雲頂香港發公告指，最後一位執行董事陳錦興已辭任，同時不再擔任公司授權代表及法律程序代理人，周三（26日）起生效。雲頂香港承認，目前董事會並無任何成員，根據《企業管治守則》設立的3個董事委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會目前也是「零成員」。

此外公司秘書及另一授權代表翁美儀已提出辭呈，周三（26日）起生效。雲頂香港稱，獲委任為雲頂香港聯席臨時清盤人JPLs的黃詠詩接任法律程序代理人。

雲頂香港授權聯席臨時清盤人JPLs行政權 以緊急評估公司財務狀況及確認可行的補救計劃、股份續停牌，看【下一頁】

雲頂香港現無董事成員、公司秘書 屬違上市規則

最後一位執行董事陳錦興辭任後，雲頂香港稱公司仍違反上市規則第 3.10（1）條、第 3.21 條、第 3.25 條及第 3.27A 條的規定，為遵守上市規則的規定，雲頂香港將於切實可行的情況下，盡其最大努力盡快物色合適人選以填補董事會的空缺。

同樣公司秘書辭任後，雲頂香港將違反上市規則有關委任授權代表及公司秘書的規定，同樣將盡其最大努力盡快物色合適人選以填補空缺。

雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令，看【下一頁】

上周五具馬來西亞「丹斯里」稱銜的林國泰辭去雲頂香港主席兼行政總裁及執行董事職務；區福耀已辭去公司副行政總裁兼集團總裁及執行董事職務，1月21日起生效。

雲頂香港仍在停牌。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

相關文章：

【郵輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟

【遊輪股】雲頂香港︰不保證能履行到期財務責任　股份復牌跌逾五成

記者：李哲毅

港股 雲頂香港（00678）
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