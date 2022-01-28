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汽車股風光不再 GX中國汽車2845怎部署？

股市 14:26 2022/01/28

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車股ETF受不少股友歡迎，GX中國汽車 （02845） 已跟隨整體汽車股板塊回調了不少，一年14天相對強弱指數已跌近30的超賣區，現價入手中長綫前景如何？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指需留意行業供應鏈問題。想知詳情立即點擊收看／收聽：【精華速睇】

**重溫今早《ET開市直擊》睇實聯儲局隻鷹  出入股市要夠定**【按此速睇－附time code】

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21：58 - ET個股推介：中銀香港 （02388）
25：58 - 虎年利是股：光大環境 （00257）
29：17 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 29.6元買入有機會再上？
31：18 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 穿鐵底可否做淡？
33：08 - 觀眾問股：江西銅 （00358） 18元有貨怎處理？
35：02 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價買會否太遲？短期有冇炒作？
37：33 - 觀眾問股：港交所 （00388） 點解今日跌咁多？
39：36 - 觀眾問股：TESLA（TSLA.US）今年走勢點睇？
42：52 - 觀眾問股：友邦 （01299） 今年走勢點睇？可重上90元水平？
44：34 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 89.7元有貨，求反彈目標價
46：44 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 62元有貨，有機會返家鄉嗎？
48：16 - 觀眾問股：GX中國汽車 （02845） 168元買入要沽？
50：00 - 觀眾問股：有50000資金，想中綫入手内銀股，應該選中銀香港 （02388） 抑或工商銀行 （01398）
52：46 - 觀眾問股：小米 （01810） 28元有貨，應否止蝕離場？
53：55 - 觀眾問股：虎年點睇？港股、美股會否虎頭蛇尾？
55：53 - 港股開市初段市況速報
56：34 - 消息股速報：中石化 （00386） 、中國神華 （01088） 、洛陽鉬業 （03993） 、中國電信 （00728） 、比亞迪 （01211） 、華寶國際 （00336）
57：54 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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