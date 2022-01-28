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中移動941估值低有望賺息賺價？買入策略速睇

股市 14:14 2022/01/28

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中國移動 （00941） 受到早前回A，母企中國移動集團增持，以及憧憬加派息等利好因素影響，近期股價持續上揚，今早股價亦跑贏大市。中國移動向來派息較高且穩定，估值亦偏低，現價買仍可賺息賺價？最佳入市位如何？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為大家分析。立即點擊收看／收聽：【精華速睇】

**重溫今早《ET開市直擊》睇實聯儲局隻鷹  出入股市要夠定**【按此速睇－附time code】

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00：00 - 港股今日焦點速覽　
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02：51 - 亞太股市早段市況速報
03：13 - 聯儲局未有明確議息結果  美股調整維持至第一季完結？
06：32 - 美股即使反彈仍未能回復去年高位
07：43 - Tesla（TSLA.US）新車憧憬落空   或借勢下調
09：55 - Tesla（TSLA.US）高位買入要減倉？
10：58 - 蘋果（AAPL.US）業績好可帶動股價？短綫關鍵位在哪？
14：54 - 港股上日市況速覽
15：40 - 港股受累外圍調整   初步打破上升格局
17：42 - 短綫望23800點   留意可否重返50天綫
18：39 - 農曆年假前料未有炒作   可考慮食部分糊
20：05 - 港股開市前市況速報
21：58 - ET個股推介：中銀香港 （02388）
25：58 - 虎年利是股：光大環境 （00257）
29：17 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 29.6元買入有機會再上？
31：18 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 穿鐵底可否做淡？
33：08 - 觀眾問股：江西銅 （00358） 18元有貨怎處理？
35：02 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價買會否太遲？短期有冇炒作？
37：33 - 觀眾問股：港交所 （00388） 點解今日跌咁多？
39：36 - 觀眾問股：TESLA（TSLA.US）今年走勢點睇？
42：52 - 觀眾問股：友邦 （01299） 今年走勢點睇？可重上90元水平？
44：34 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 89.7元有貨，求反彈目標價
46：44 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 62元有貨，有機會返家鄉嗎？
48：16 - 觀眾問股：GX中國汽車 （02845） 168元買入要沽？
50：00 - 觀眾問股：有50000資金，想中綫入手内銀股，應該選中銀香港 （02388） 抑或工商銀行 （01398）
52：46 - 觀眾問股：小米 （01810） 28元有貨，應否止蝕離場？
53：55 - 觀眾問股：虎年點睇？港股、美股會否虎頭蛇尾？
55：53 - 港股開市初段市況速報
56：34 - 消息股速報：中石化 （00386） 、中國神華 （01088） 、洛陽鉬業 （03993） 、中國電信 （00728） 、比亞迪 （01211） 、華寶國際 （00336）
57：54 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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