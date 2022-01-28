【網絡騙局】社交媒體網戀、網購詐騙飆升！　騙子去年偷走至少60億元

▲ Facebook和Instagram是報告中唯一提到的兩個社交平台。「在2021年，超過三分之一的人說他們在網戀詐騙案損失金錢，而且是在Facebook或Instagram上開始的。」（法新社）

Facebook、IG等社交媒體已成為生活的一部分，這亦吸引愈來愈多犯罪份子利用社交媒體進行網絡詐騙。聯邦貿易委員會（FTC）最新報告顯示，2021年是社交媒體詐騙案的高峰期，去年有超過95,000人就被騙子透過社交媒體平台找到他們並作出欺詐，損失金額高達7.7億美元（約60億元），較2020年的2.58億美元（約20億港元）多了一倍以上。

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該報告沒有對2021年騙案急增作出任何推測，但它指出，過去五年的詐騙案已持續飆升，並指出這與虛假的加密貨幣投資騙局大規模激增有關。在去年7.7億美元的損失中，投資騙局佔了近2.85億美元（約22億港元），超過三分之一。

網戀騙局 常由「朋友邀請」開始

另外，網戀詐騙案數量也攀升至歷史最高點，FTC表示：「這些騙局往往從一個陌生人的不經意「朋友邀請」（friend request）開始，接著便是對受騙人甜言蜜語，再進一步就是提出索取金錢的請求。」而網購騙局也很普遍，其中大多數涉及因社交媒體上的廣告而進行網購，但結果是給了錢卻得不到貨物。

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值得注意的是，Facebook和Instagram是報告中唯一提到的兩個社交平台。「在2021年，超過三分之一的人說他們在網戀詐騙案損失金錢，而且是在Facebook或Instagram上開始的。」FTC亦表示，網購騙局最常在Facebook和Instagram上發生，在10份報告中就有9份涉及這兩個平台。

Meta在聲明中表示，該公司已投入了大量資源來處理這種欺詐和濫用。「我們不僅僅是暫停和刪除賬戶、頁面和廣告。在可能的情況下，我們會對責任人採取法律行動，並始終鼓勵人們在看到這種行為時進行舉報。」

FTC建議用戶鎖定私隱設置

FTC的建議之一是，用戶在可能的情況下盡量選擇退出有針對性的廣告，因為「騙子可以輕易地利用社交媒體平台上的廣告商所擁有的工具，根據人們的年齡、興趣或過去的購買行為等個人資料，有計劃地投放虛假廣告。」 FTC還建議用戶鎖定他們的私隱設置，並對任何索取金錢的訊息保持警惕，特別是加密貨幣或禮品卡的形式。

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責任編輯：陳卓賢