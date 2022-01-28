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【新股IPO】天齊鋰業提交上市申請　料去年扭虧為盈賺至少18億元人民幣

新股IPO 13:45 2022/01/28

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天齊鋰業提交上市申請，料去年扭虧為盈賺至少18億元人民幣。

中國鋰業巨頭天齊鋰業提交上市申請，按二零二零年產量計算，天齊鋰業是全球第二大的電池級碳酸鋰供應商，亦為全球十大電池級氫氧化鋰供應商之一。公司去年扭虧為盈，料賺18億至24億元人民幣。天齊鋰業A股（深：002466）升0.9%，報89.2元人民幣。

據初步招股文件指，按2020年鋰產生的收入計，天齊鋰業全球排名第三，同時按2020年產量計，又是世界第四大以及亞洲第二大鋰化合物生產商。公司產品主要為鋰精礦產品，以及鋰化合物及衍生物產品的兩大類別，產品廣泛應用於包括電動汽車、儲能系統、飛機、陶瓷和玻璃。

公司聯席保薦人為摩根士丹利、中金公司及招銀國際。是次上市集資將用於償還SQM債務的未償還餘額，並作擴張項目撥資，包括但不限於奎納納廠二期、安居工廠（每年20,000噸碳酸鋰產能），以及用於一般公司用途。

天齊鋰業來港上市獲得中證監受理。公司昨日（27日）發布全年業績預告，預計去年實現淨利潤18億至24億元人民幣，而單單是第四季就賺了12.7至18.7億元人民幣，幾乎是前三季度利潤總和的2倍，而2020年為虧損18億元。

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編輯：姚卓然

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港股 IPO 天齊鋰業（深：002466）
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