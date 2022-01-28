▲ 【智能手機】IDC：蘋果iPhone 上季重奪全球手機出貨量第一 但無阻三星全年稱冠

市場研究機構IDC發表報告指，2021年第4季智能手機出貨量約3.624 億部，按年下降 3.2%，略勝預期，全年計，2021年智能手機出貨增長 5.7%至13.5 億部。

上季蘋果（美：AAPL）出貨量8490萬部，按年跌2.9%，市佔率約23.4%，力壓三星成為全球第一；惟全年計，三星去年手機出貨量約2.72億，按年增6%，跑贏蘋果的2.357億部，成為年度冠軍。小米 （01810） 上季出貨量4500萬，按年增3.9%；全年出貨1.91億，按年增29.3%，上季及全年均同樣排行第3。

手機供應鏈及零部件短缺持續至今年上半年

IDC移動和消費設備跟踪器集團副總裁Ryan Reith認為，2021年下半年供應鏈及零部件短缺開始對智能手機市場產生明顯影響，料情況會持續至今年上半年，預計最快次季起至下半年恢復，認為細分市場需求仍然強勁，例如消費者對5G及可折疊設備等興趣越來越大

上季蘋果成功問鼎冠軍，IDC認為，儘管iPhone 出貨量按年略有下降，但蘋果在供應鏈方面的實力較以往任何時候都更加突出，iPhone 13 不同型號推動 iPhone 整體平均售價出現強勁增長。 IDC移動和消費設備跟踪器研究總監Nabila Popal表示，去年幾乎所有地區都存在大量被壓抑的需求，即使在中國消費者需求疲軟面臨一些挑戰，第四季度市場表現也好於預期。

Canalys：蘋果iPhone13 熱銷 內地出貨量奪冠

此外，調查機構Canalys公布，去年第四季中國市場智能手機出貨8,660萬台，按年增長3%，蘋果憑藉iPhone 13出貨拉動下，出貨量8660萬部重奪第一； OPPO以1430萬部的出貨量位居第二；榮耀保持第三，上季出貨量達1420萬部。小米出貨1350萬台，排名第四。

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記者：李哲毅