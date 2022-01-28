  • 20°C
香港時間 : 2022128日 (五) 14:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【市場調查】全球品牌價值500強報告發表 蘋果蟬聯全球最有價值品牌

環球政經 14:21 2022/01/28

分享：

一份關於全球品牌價值500強的報告顯示，蘋果連續兩年奪得全球品牌價值的首名，公司估值高達3,551億美元，較去年增長了35%；緊接其後的是亞馬遜及谷歌。TikTok則成為全球增長最快的品牌，今年的估值增長了215%。

【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

品牌估值顧問公司Brand Finance，近日公布了全球品牌價值500強的名單。奪得首名的蘋果（美：AAPL），是全球首個市值達到3萬億美元的品牌，從2021年的2,633.7億美元增長到2022年的3,551億美元。亞馬遜（美：AMZN）在全球品牌價值500強排名中再次位居第二，品牌價值與蘋果一樣突破3,000億美元大關，較往年增長38%，達到3,503億美元。谷歌（美：GOOGL）今年的品牌價值也增長了38%，達到2,634億美元。

【延伸閱讀】【進軍元宇宙】微軟天價收購醜聞纏身的動視暴雪 一躍成全球收入第三大遊戲公司

【延伸閱讀】【生存遊戲】微軟收購後有望獨佔XBOX平台？動視暴雪宣布正創造全新遊戲IP

排名第四的是近日宣布收購動視暴雪（美：ATVI）的微軟（美：MSFT），品牌價值增長了超過31%，達到1,842億美元。沃爾瑪則超過了三星佔據第五名，由去年的931.8億美元增長20%至今年的1119.1億美元。

【延伸閱讀】【虛擬經濟】沃爾瑪加入元宇宙戰團 傳有意創建自家虛擬貨幣及NFT

跌至第六位的三星，品牌價值為1072.8億美元，是前25名中唯一上榜的韓國公司。有別於三星的下跌，華為的排名由去年第21位躍升到第9位，較往年增長了29%至712億美元。

除了上述頂級品牌，抖音（TikTok）還被評為全球增長最快的品牌，過去一年其價值增長了215%，達到590億美元，在全球品牌價值500強位列第18位。

科技行業再次成為今年Brand Finance全球品牌價值500強排名中最有價值的行業。該公司表示，該行業的累計品牌價值接近1.3萬億美元。 值得注意的是，此報告的品牌價值並不反映品牌的市值，而是由公司獨立計算所得。

【2022年部署】2022年值得留意的10大新經濟股【下一頁

    點擊圖片放大
    +20
    +19

【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
經濟數據表現 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） Amazon 谷歌（美：GOOGL） Google 沃爾瑪（Walmart，美：WMT） WalMart 微軟（Microsoft，美：MSFT）

下一篇文章

【鐵礦石】開工率升兼補庫存因素 鐵礦石價錢走高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【二手樓價】寶馬山花園8組客搶同一單位　買家見呎價平過太古城即衝入市
【二手樓價】寶馬山花園8組客搶同一單位　買家見呎價平過太古城即衝入市
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
【二手樓價】何文田天鑄複式戶　身價大貶值　業主7年痛蝕1400萬
【二手樓價】何文田天鑄複式戶　身價大貶值　業主7年痛蝕1400萬
【加密貨幣】馬斯克講笑叫麥當勞接受狗狗幣付款　麥當勞：你收滑嘟嘟幣先
【加密貨幣】馬斯克講笑叫麥當勞接受狗狗幣付款　麥當勞：你收滑嘟嘟幣先
【串燒成交】趁樓價跌尋寶換樓　減價80萬火速沽出原單位後　即日斥1,200萬升級同屋苑大三房
【串燒成交】趁樓價跌尋寶換樓　減價80萬火速沽出原單位後　即日斥1,200萬升級同屋苑大三房
【議息結果】聯儲局宣布利率不變 滙豐銀行維持最優惠利率5厘 富邦推新春存款優惠
【議息結果】聯儲局宣布利率不變 滙豐銀行維持最優惠利率5厘 富邦推新春存款優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款