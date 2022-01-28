【市場調查】全球品牌價值500強報告發表 蘋果蟬聯全球最有價值品牌

一份關於全球品牌價值500強的報告顯示，蘋果連續兩年奪得全球品牌價值的首名，公司估值高達3,551億美元，較去年增長了35%；緊接其後的是亞馬遜及谷歌。TikTok則成為全球增長最快的品牌，今年的估值增長了215%。

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品牌估值顧問公司Brand Finance，近日公布了全球品牌價值500強的名單。奪得首名的蘋果（美：AAPL），是全球首個市值達到3萬億美元的品牌，從2021年的2,633.7億美元增長到2022年的3,551億美元。亞馬遜（美：AMZN）在全球品牌價值500強排名中再次位居第二，品牌價值與蘋果一樣突破3,000億美元大關，較往年增長38%，達到3,503億美元。谷歌（美：GOOGL）今年的品牌價值也增長了38%，達到2,634億美元。

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排名第四的是近日宣布收購動視暴雪（美：ATVI）的微軟（美：MSFT），品牌價值增長了超過31%，達到1,842億美元。沃爾瑪則超過了三星佔據第五名，由去年的931.8億美元增長20%至今年的1119.1億美元。

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跌至第六位的三星，品牌價值為1072.8億美元，是前25名中唯一上榜的韓國公司。有別於三星的下跌，華為的排名由去年第21位躍升到第9位，較往年增長了29%至712億美元。

除了上述頂級品牌，抖音（TikTok）還被評為全球增長最快的品牌，過去一年其價值增長了215%，達到590億美元，在全球品牌價值500強位列第18位。

科技行業再次成為今年Brand Finance全球品牌價值500強排名中最有價值的行業。該公司表示，該行業的累計品牌價值接近1.3萬億美元。 值得注意的是，此報告的品牌價值並不反映品牌的市值，而是由公司獨立計算所得。

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責任編輯：嚴浩文