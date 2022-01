▲ 【TSLA】Tesla急跌之際 馬斯克炮轟拜登「扯線木偶」所謂何事?

特斯拉(Tesla,美:TSLA)業績後周四股價大跌逾11%,失守900美元關。正當Tesla股價急瀉之際,創辦人馬斯克(Elon Musk)續活躍於社交媒體Twitter,馬斯克連發多個針對美國總統拜登、美國政府的帖文,狠批拜登「人形扯線木偶(puppet in human form)」。

圖看馬斯克針對拜登、政府Twitter帖文

▼ 點擊圖片放大 +2

馬斯克昨日大動干戈緣起自拜登帖文,拜登上載於白宮會見通用汽車(General Motors,美:GM)主席Mary Barra影片,影片中Barra稱公司在密歇根州投資70億美元建電動車廠、建第三座電池廠,增加美國本土就業。拜登帖文指,如通用汽車和福特汽車(Ford,美:F)的公司正前所未有地在美國本土製造電動車。

馬斯克留言不滿拜登隻字不提Tesla(Starts with a T, Ends with an A, ESL in the middle),並批他為扯線木偶。

他意猶未盡再發帖文批拜登待美國人如蠢才,又轉發圖片指政府不願放棄新冠疫情的應急權力。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧:青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

相關文章:

【電動車】Tesla瀉一成引發比亞迪、小鵬汽車跌約8% 瑞銀:美國加息小鵬估值最受衝擊

【美股業績】Tesla預計今年不會推出新車型 股價跌逾4%穿900美元

【加密貨幣】麥當勞回應馬斯克:若Tesla接受滑嘟嘟幣 才考慮接受狗狗幣