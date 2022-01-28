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【TSLA】Tesla急跌之際　馬斯克炮轟拜登「扯線木偶」所謂何事？

Hot Talk 13:45 2022/01/28

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【TSLA】Tesla急跌之際　馬斯克炮轟拜登「扯線木偶」所謂何事？

特斯拉（Tesla，美：TSLA）業績後周四股價大跌逾11%，失守900美元關。正當Tesla股價急瀉之際，創辦人馬斯克（Elon Musk）續活躍於社交媒體Twitter，馬斯克連發多個針對美國總統拜登、美國政府的帖文，狠批拜登「人形扯線木偶（puppet in human form）」。

圖看馬斯克針對拜登、政府Twitter帖文

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馬斯克昨日大動干戈緣起自拜登帖文，拜登上載於白宮會見通用汽車（General Motors，美：GM）主席Mary Barra影片，影片中Barra稱公司在密歇根州投資70億美元建電動車廠、建第三座電池廠，增加美國本土就業。拜登帖文指，如通用汽車和福特汽車（Ford，美：F）的公司正前所未有地在美國本土製造電動車。

馬斯克留言不滿拜登隻字不提Tesla（Starts with a T， Ends with an A， ESL in the middle），並批他為扯線木偶。

他意猶未盡再發帖文批拜登待美國人如蠢才，又轉發圖片指政府不願放棄新冠疫情的應急權力。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

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美股 馬斯克 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 福特（Ford；美：F） 通用汽車（General Motors，美：GM） 拜登 Tesla

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