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【大行報告】港交所45億成交跌逾4%　花旗分析港交所3大風險、降評級至「沽售」

股市 16:26 2022/01/28

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【大行報告】花旗指港交所面對3風險、降評級至「沽售」

港交所 （00388） 接連被券商調低盈利預測，周五股價跌逾4%，收報436.4元，成交大增至45億元。花旗指，市場調低港交所盈利預測，並未有推低港交所股價，而自港交所股價於去年中見頂以來，市場已調低港交所每股盈利預測一成，但港交所股價仍於450元左右徘徊，相信與港交所長線投資者增加有關，他們看好港交所長線前景，是中資企業理想的離岸上市地。

港交所與恒生科指關聯度上升

不過，花旗認為投資者忽略了部分政策風險，包括中證監加強對境外上市審查、中概股於美國退市風險導致H股被拋售、與內地交易所的長期競爭（特別是新股上市）。

瑞信料港交所降級潮陸續有來【下一頁】

花旗稱，隨更多新經濟股及科技股在港交所上市，港交所股價與恒生科技指數的關聯度上升，而恒生科技已自高位回吐逾半，港交所股價亦調整約兩成，而港交所今年預測市盈率41倍，令估值在加息周期中受壓。該行調低港交所目標價8%至400元，相當今年預測市盈率36倍，評級由「中性」降至「沽售」。

花旗表示，港股成交疲弱，將今年大市日均成交預測由1780億元，降8.4%至1630億元，高基數效應下按年跌2%，2024年日均成交亦降至1950億元，意味2023至2024年日均成交年均複合增長率增長9%。

LME行政總裁張柏廉4月底離任【下一頁】

該行認為，港股低成交的影響，部分被高投資收入所填補，而該行預期今年聯儲局加息4次，合共加息100點子，料可轉化更高的保證金及清算基金。

虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

相關文章：【大行報告】野村：港交所上季成交疲弱惟三大因素支撐長遠前景　調升目標價及評級

相關文章：【互聯互通】港交所與深交所簽戰略合作補充協議　推進大灣區建設

港股 大行報告 香港交易所（00388） 新經濟股 恒生科技指數 花旗銀行 香港交易及結算所有限公司 中國證監會 每股盈利 成交

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