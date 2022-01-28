馬斯克曾擬付19歲青年3.5萬 僅為1個Twitter帳戶？

電動車Tesla創辦熱馬斯克經常在社交媒體Twitter發文，每次引起大量網民關注。美國媒體報道，馬斯克曾在Twitter上直接聯絡1位19歲青年，開價5,000美元（約3.5萬港元）要求停止追蹤他的私人航機行蹤。惟青年要求加價後，馬斯克改建議青年接收比特幣。

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Twitter帳戶「ElonJet」帳戶從2020年6月起，一直利用美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，簡稱FAA）公開數據，追蹤馬斯克（Elon Musk）私人飛機行程。帳戶會定期更新馬斯克私人飛機位置，如告知公眾將會在6小時候降落德州首府奧斯汀（Austin）等。

「ElonJet」帳戶背後營運者，為現年19歲、就讀中佛羅里達州大學（University of Central Florida）青年斯威尼（Jack Sweeney）。帳戶吸引逾9萬名網民追蹤，每次發文有數百人讚好。

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威尼斯向美媒出示他和馬斯克對話截圖，顯示馬斯克單刀直入問威尼斯能否停止經營帳戶，並指其具有安全風險。威尼斯解釋，指他在項目上投入大量時間，但從未打算引致安全問題，更開玩笑指將會用項目換取一輛Tesla Model 3電動車。

馬斯克其後繼續詢問威尼斯獲知航班消息方式，及需支付多少錢才能令威尼斯停止追蹤，更一度開價5,000美元，但威尼斯其後還價要求5萬美元（約39萬港元），令自己可以支付學費及汽車費用。馬斯克指費用不合理，轉為鼓勵威尼斯接收比特幣，並保持帳戶繼續運作。

威尼斯接受美媒訪問時被問及，對馬斯克主動聯絡他一事感受。他回應指覺得好型（Cool），但承認一開始感覺有點可怕。

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責任編輯：李俊儀