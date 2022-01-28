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【自動駕駛風險】應由車廠承擔責任？　英國法律監管機構提新建議　督促車廠避免事故

科技 13:33 2022/01/28

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日前有英國法律監管機構提議，當自動駕駛汽車發生交通事故時，將不會由駕駛者承擔法律責任，而是由研發自動駕駛技術的企業，或生產自動駕駛車輛的廠商負責，藉此減少社會對該技術的疑慮。（AFP）

自動駕駛技術未來將改變汽車駕駛模式，但其安全問題亦成為社會關注點。日前有英國法律監管機構提議，當自動駕駛汽車發生交通事故時，將不會由駕駛者承擔法律責任，而是由研發自動駕駛技術的企業，或生產自動駕駛車輛的廠商負責，藉此減少社會對該技術的疑慮。

【電動車】加快開發電動車 通用汽車今年計劃增聘8000名技術員工

據《路透社》報道，英國及威爾斯法律委員會，以及蘇格蘭法律委員會認為，若自動駕駛車輛因為系統誤判導致超速、誤衝紅燈，或是發生交通事故，責任不應該由駕駛者承擔，而發生這些事故反而令研發自動駕駛技術的企業，以及製造自動駕駛車輛的車廠能更盡責地避免事故發生。

【電動車】傳雷諾、日產和三菱聯手 斥逾1,700億元開發電動車

目前全自動駕駛汽車仍未準獲准在英國使用，去年當局則允許駕駛者可在高速公路上開啟車輛輔助駕駛功能，透過自動判斷行車方向、與前車保持距離等方式，讓駕駛者能在車流較多情況下，能輕鬆地駕駛車輛，但車速不得超過每小時約60公里。

【蘋果造車】再現人事變動！蘋果自動駕駛汽車計畫 研發團隊負責人跳槽Meta

責任編輯：廖淑瑩

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