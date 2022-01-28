  • 19°C
香港時間 : 2022128日 (五) 14:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】凱特傳接替哈里一公務 罕有同威廉打對台

環球社會熱點 13:09 2022/01/28

分享：

英國哈里王子脫離王室後，大部分公務或榮譽頭銜仍未有接任人選。英國傳媒報稱，劍橋公爵夫人凱特將接替哈里，成為英格蘭欖球聯會皇家贊助人，罕有地與丈夫威廉王子打對台。

【英國王室】哈里梅根收1.89億僅一集 Spotify忍唔住請人監督 【下一頁】

英國《每日郵報》引述消息人士，凱特（Kate Middleton）即將成為英格蘭欖球聯會（England Rugby Football Union）皇家贊助人，為首位王室成員接手哈里（Prince Harry）脫離後的公務空缺。

凱特的丈夫威廉（Prince William）自2016年起，已接替英女王成為威爾士欖球聯會皇家贊助人。如凱特果真成為英格蘭欖球聯會皇家贊助人，將是兩夫婦難得「公開對立」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【英國王室】陸軍衛兵師想凱特承繼 安德魯歸還榮譽軍銜 【下一頁】

哈里脫離王室後，於去年被英女王要求卸下全部榮譽軍事頭銜及皇家贊助人公務，至今仍未有王室成員頂替。有指英女王不希望與哈里關係惡化，一直未有安排孫仔公務的接任人選。

一年一度欖球大賽﹑六國錦標賽（Six Nations Championship）即將在下周開賽，但英格蘭欖球聯會皇家贊助人一職仍然空缺，外界已有不少聲音希望王室盡快安排接替人選，領導英格蘭參賽。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】查理斯搵哈里 竟因怕阿仔出書唱衰卡米拉
2022/01/24
【英國王室】查理斯搵哈里 竟因怕阿仔出書唱衰卡米拉
【英國王室】英女王請家務助理 但時薪得最低工資
2022/01/21
【英國王室】英女王請家務助理 但時薪得最低工資
【英國王室】威廉分享喪母經驗 安慰11歲男童
2022/01/21
【英國王室】威廉分享喪母經驗 安慰11歲男童
【英國王室】哈里無警察保護 竟是查理斯一手造成？
2022/01/20
【英國王室】哈里無警察保護 竟是查理斯一手造成？
【英國王室】英女王6隻天鵝神秘死亡 26隻突遭人道處理
2022/01/19
【英國王室】英女王6隻天鵝神秘死亡 26隻突遭人道處理

你可能感興趣

【英國王室】查理斯搵哈里 竟因怕阿仔出書唱衰卡米拉
13:31 2022/01/24
【英國王室】查理斯搵哈里 竟因怕阿仔出書唱衰卡米拉
【英國王室】英女王請家務助理 但時薪得最低工資
15:30 2022/01/21
【英國王室】英女王請家務助理 但時薪得最低工資
【英國王室】威廉分享喪母經驗 安慰11歲男童
12:28 2022/01/21
【英國王室】威廉分享喪母經驗 安慰11歲男童
皇室 凱特王妃 哈里王子 威廉王子 英格蘭 英國 欖球 英女皇

上一篇文章

【新冠疫苗】50歲以上人士打第3針 防死亡有效率升至95%

下一篇文章

俄外長批美國未積極回應 北約東擴威脅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國疫情】研究發現 逾6成Omicron患者屬再感染
【英國疫情】研究發現 逾6成Omicron患者屬再感染
亞變種BA.2成丹麥主流 傳染力為Omicron變種1.5倍
亞變種BA.2成丹麥主流 傳染力為Omicron變種1.5倍
丹麥指新冠肺炎不再是社會危急疾病 撤所有防疫限制
丹麥指新冠肺炎不再是社會危急疾病 撤所有防疫限制
新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月28日 時間13:00）
德國向烏克蘭提供5000頂頭盔 基輔市長嘲：笑話
德國向烏克蘭提供5000頂頭盔 基輔市長嘲：笑話
俄羅斯警告如遭切斷SWIFT結算 或中斷歐洲能源供應
俄羅斯警告如遭切斷SWIFT結算 或中斷歐洲能源供應
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款