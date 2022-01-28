【英國王室】凱特傳接替哈里一公務 罕有同威廉打對台

英國哈里王子脫離王室後，大部分公務或榮譽頭銜仍未有接任人選。英國傳媒報稱，劍橋公爵夫人凱特將接替哈里，成為英格蘭欖球聯會皇家贊助人，罕有地與丈夫威廉王子打對台。

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英國《每日郵報》引述消息人士，凱特（Kate Middleton）即將成為英格蘭欖球聯會（England Rugby Football Union）皇家贊助人，為首位王室成員接手哈里（Prince Harry）脫離後的公務空缺。

凱特的丈夫威廉（Prince William）自2016年起，已接替英女王成為威爾士欖球聯會皇家贊助人。如凱特果真成為英格蘭欖球聯會皇家贊助人，將是兩夫婦難得「公開對立」。

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哈里脫離王室後，於去年被英女王要求卸下全部榮譽軍事頭銜及皇家贊助人公務，至今仍未有王室成員頂替。有指英女王不希望與哈里關係惡化，一直未有安排孫仔公務的接任人選。

一年一度欖球大賽﹑六國錦標賽（Six Nations Championship）即將在下周開賽，但英格蘭欖球聯會皇家贊助人一職仍然空缺，外界已有不少聲音希望王室盡快安排接替人選，領導英格蘭參賽。

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責任編輯：吳漢培