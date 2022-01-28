港股立春之後多升市 睇實邊日係立春 股市 12:55 2022/01/28 分享： 牛尾擺動股市，迎來壬寅虎之際，港股能否扭轉頹勢？歷史往績來看，恒生指數於2月份多數升市。同時，以節氣計，「立春」之後亦多數升市。快快看看哪日是「立春」之日。 *虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢* 詳細分析→港股立春要轉運 欄名 : 3分鐘睇市 最新專欄文章 更多 拜登會否因為罵記者而下台？對美股有何影響 孫運喜這樣分析 2022/01/26 拜登會否因為罵記者而下台？對美股有何影響 孫運喜這樣分析 美股點睇？3大指標話你知美股未見底 稍後或有更深調整 2022/01/21 美股點睇？3大指標話你知美股未見底 稍後或有更深調整 港股急衝如「灰姑娘」派對 夠鐘要識沽貨走人莫悔恨 2022/01/21 港股急衝如「灰姑娘」派對 夠鐘要識沽貨走人莫悔恨 湯文亮：「還息不還本」計劃幫了業主一把 金管局應記一功並要延長計劃 2022/01/19 湯文亮：「還息不還本」計劃幫了業主一把 金管局應記一功並要延長計劃 美國加息在即對供樓有幾大影響？速睇分析師這樣說 2022/01/19 美國加息在即對供樓有幾大影響？速睇分析師這樣說 港股 指數 恒生指數 板塊