港股立春之後多升市　睇實邊日係立春

牛尾擺動股市，迎來壬寅虎之際，港股能否扭轉頹勢？歷史往績來看，恒生指數於2月份多數升市。同時，以節氣計，「立春」之後亦多數升市。快快看看哪日是「立春」之日。

*虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢*

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