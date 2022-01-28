  • 19°C
香港時間 : 2022128日 (五) 13:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股立春之後多升市　睇實邊日係立春

股市 12:55 2022/01/28

分享：

牛尾擺動股市，迎來壬寅虎之際，港股能否扭轉頹勢？歷史往績來看，恒生指數於2月份多數升市。同時，以節氣計，「立春」之後亦多數升市。快快看看哪日是「立春」之日。

*虎年港股玄學預測　玄學家林建華批算各板塊走勢*

詳細分析→港股立春要轉運

欄名 : 3分鐘睇市

最新專欄文章 更多

拜登會否因為罵記者而下台？對美股有何影響　孫運喜這樣分析
2022/01/26
拜登會否因為罵記者而下台？對美股有何影響　孫運喜這樣分析
美股點睇？3大指標話你知美股未見底　稍後或有更深調整
2022/01/21
美股點睇？3大指標話你知美股未見底　稍後或有更深調整
港股急衝如「灰姑娘」派對　夠鐘要識沽貨走人莫悔恨
2022/01/21
港股急衝如「灰姑娘」派對　夠鐘要識沽貨走人莫悔恨
湯文亮：「還息不還本」計劃幫了業主一把　金管局應記一功並要延長計劃
2022/01/19
湯文亮：「還息不還本」計劃幫了業主一把　金管局應記一功並要延長計劃
美國加息在即對供樓有幾大影響？速睇分析師這樣說
2022/01/19
美國加息在即對供樓有幾大影響？速睇分析師這樣說
港股 指數 恒生指數 板塊

上一篇文章

港交所388跌逾4% 短綫不值搏（有片）

下一篇文章

中銀香港2388短炒水位不多 現價追入要小心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫苗氣泡】林鄭：社交距離措施延長兩周至2月17日　學校暫停面授至2月21日　目標首針9成接種率
【疫苗氣泡】林鄭：社交距離措施延長兩周至2月17日　學校暫停面授至2月21日　目標首針9成接種率
【港股ADR+夜期】夜期升34點　滙豐ADR升幅收窄（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期升34點　滙豐ADR升幅收窄（不斷更新）
【美股期貨】蘋果績勝預期盤後升5%　道指期貨升144點、納指期貨升近1%（不斷更新）
【美股期貨】蘋果績勝預期盤後升5%　道指期貨升144點、納指期貨升近1%（不斷更新）
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行周六營業時間、多間銀行停葵涌邨分行服務（不斷更新）
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行周六營業時間、多間銀行停葵涌邨分行服務（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾7%破底　2500個買盤排隊110元撈貨一沖即散
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾7%破底　2500個買盤排隊110元撈貨一沖即散
【安心出行更新】安心出行app新增進入場所自動顯示針卡功能　預設啟動連接香港健康碼系統
【安心出行更新】安心出行app新增進入場所自動顯示針卡功能　預設啟動連接香港健康碼系統
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款