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【元宇宙】LVMH CEO警告小心泡沫爆破　現主力發展現實世界

商業 13:10 2022/01/28

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奢侈品巨頭LVMH行政總裁Bernard Arnault日前表示，必須小心「元宇宙泡沫」。（法新社圖片）

元宇宙崛起，不少品牌亦紛紛踏足元宇宙，希望可以把握商機。奢侈品巨頭LVMH卻似乎有另一套想法，該企行政總裁Bernard Arnault日前表示，必須小心「元宇宙泡沫」。

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奢侈品行業積極拓展元宇宙領域，甚至成為領頭羊。一個虛擬的Gucci手袋於Roblox平台售4,500美元。Burberry亦與Mythical Games合作推出NFT。其他品牌如Nike亦正希望藉自己在現實世界的地位，進軍虛擬世界，創造新收入。該企最近亦收購虛擬球鞋品牌RTFKT，此品牌曾售出600雙虛擬球鞋，銷售額達310萬美元。

不過，Bernard Arnault指，LVMH現時專注在真實世界，多於虛擬世界。他直言，在此階段，該企主力仍是真實世界，銷售真實產品；對於以10歐元售賣一雙虛擬球鞋，並不感興趣。

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Bernard Arnault又警告，市場及大眾必須小心元宇宙引發的炒賣泡沫，或實際只有極低的商業價值；情況或與以往的科網泡沫雷同。但他並非決意不投資元宇宙，他解釋，如互聯網出現初期，全部新事物一湧而出，然後泡沫爆破。Bernard Arnault認為，元宇宙有很多相關應用，但必須研究甚麼才是真正可牟利。

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責任編輯：葉泳珊

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