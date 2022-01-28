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港股期結日先升後跌　半日跌200點

股市 13:00 2022/01/28

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港股今日期指結算日，早段表現偏軟。恒生指數輕微高開後，跟隨內地股市而調頭下跌，半日收市跌200點，收報23606點，大市今早半日成交額702億；國企指數半日跌69點，收報8221點；恒生科技指數半日跌108點，收報5275點。下星期一農曆年廿九，只有半日市，預料交投淡靜。

電車股洗倉　比亞迪曾急挫逾一成

新經濟股中，電動車股更現洗倉潮，藍籌電車股比亞迪 （02594） 一度跌超過一成，半日跌超過百分之七，收報223.8元，技術上步入熊市。小鵬汽車 （09868） 同理想汽車，股價同樣創回港上市後新低。小鵬汽車半日跌近一成
收報127.4元；理想汽車 （02015） 就跌超過百分之二，收報92.95元。

滙豐逆市再創新高　中銀香港回吐失30元

港股跌市之下，相對受惠加息周期的金融股造好。滙豐 （00005） 繼續支撐大市，股價逆市造好。早段曾升超過百分之二，高見55.75元再創新高，半日就收報55.45元。

而近日獲資金追捧的中銀香港 （02388） 股價就先升後回，半日失守30元關，收報29.75元。

 

欄名 : 財經精點1分鐘

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