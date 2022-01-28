【國泰危機】國泰航空遇離職潮　擬季內重啟見習機師培訓、至今累聘逾百名國泰港龍前機師（第二版）

▲ 【國泰危機】國泰航空擬季內重啟見習機師培訓 至2月底累計新聘180名機師邀「閉環執勤」

國泰航空 （00293） 擬重啟見習機師計劃（Cadet Pilot）和加快招聘機師。因應港府收緊機組人員防疫要求，國泰航空貨運、客運運力大跌至疫情前20%和5%，國泰航空最新表示，從去年夏季已重新聘用本地機師，料至今年2月底，近月在香港累計新招聘180名符合資格的機師，包括集團前任機師，料未來一年新聘機師人數將達數百名。

港府要求執勤國際航線的機組人員長期接受隔離檢疫，但去年底接連有國泰機師被發現在海外違規外出染疫，國泰其後解僱相關違例員工。

▲ 國泰航空營運及航空服務總裁韓兆傑周四於視像員工會議交代最新人手安排。

國泰航空昨日舉行員工視像會議，營運及航空服務總裁韓兆傑（Greg Hughes）承認，自去年11月起機師請辭人數大增，預計未來數月數字未必會回落。韓兆傑在會議上表示，自去年起已聘用約130名國泰港龍前機師，並會陸續邀請約200位完成見習機師培訓後遭解僱或未入職的人士加入國泰，並安排逾40名因疫情未能出發受訓的見習機師學員接受培訓。

國泰航空：已聘用逾百名國泰港龍前機師

國泰航空今日發聲明稱，去年重新招聘的機師員工，需要重新培訓駕駛及操作特定飛機型號，完成培訓後將邀請他們加入「閉環式」執勤，以支援貨運和客運運力。

另外，國泰航空確認將於今年第一季重啟見習機師培訓計劃。

國泰航空稱，作為以香港為家的航空公司，國泰航空會竭盡所能維持香港及世界各地的客貨運連繫，包括留用和重新聘用現任和前任國泰集團機師。

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記者：麥德銘