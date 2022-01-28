【國泰危機】國泰航空遇離職潮　擬季內重啟見習機師培訓、至今累聘逾百名國泰港龍前機師（第二版）

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國泰航空 （00293） 擬重啟見習機師計劃（Cadet Pilot）和加快招聘機師。因應港府收緊機組人員防疫要求，國泰航空貨運、客運運力大跌至疫情前20%和5%，國泰航空最新表示，從去年夏季已重新聘用本地機師，料至今年2月底，近月在香港累計新招聘180名符合資格的機師，包括集團前任機師，料未來一年新聘機師人數將達數百名。
港府要求執勤國際航線的機組人員長期接受隔離檢疫，但去年底接連有國泰機師被發現在海外違規外出染疫，國泰其後解僱相關違例員工。
國泰航空昨日舉行員工視像會議，營運及航空服務總裁韓兆傑（Greg Hughes）承認，自去年11月起機師請辭人數大增，預計未來數月數字未必會回落。韓兆傑在會議上表示，自去年起已聘用約130名國泰港龍前機師，並會陸續邀請約200位完成見習機師培訓後遭解僱或未入職的人士加入國泰，並安排逾40名因疫情未能出發受訓的見習機師學員接受培訓。
國泰航空今日發聲明稱，去年重新招聘的機師員工，需要重新培訓駕駛及操作特定飛機型號，完成培訓後將邀請他們加入「閉環式」執勤，以支援貨運和客運運力。
另外，國泰航空確認將於今年第一季重啟見習機師培訓計劃。
國泰航空稱，作為以香港為家的航空公司，國泰航空會竭盡所能維持香港及世界各地的客貨運連繫，包括留用和重新聘用現任和前任國泰集團機師。
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記者：麥德銘