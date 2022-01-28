▲ 【國泰危機】國泰航空擬季內重啟見習機師培訓 至2月底累計新聘180名機師邀「閉環執勤」

國泰航空 （00293） 擬重啟見習機師計劃（Cadet Pilot）和加快招聘機師。因應港府收緊機組人員防疫要求，國泰航空貨運、客運運力大跌至疫情前20%和5%，國泰航空最新表示，從去年夏季已重新聘用本地機師，料至今年2月底，近月在香港累計新招聘180名符合資格的機師，包括集團前任機師，料未來一年新聘機師人數將達數百名。

國泰航空稱，新入職機師員工需要重新培訓駕駛及操作特定飛機型號，完成培訓後將邀請他們加入「閉環式」執勤，以支援貨運和客運運力。

另外，國泰航空確認將於今年第一季重啟見習機師培訓計劃。

國泰航空稱，作為以香港為家的航空公司，國泰航空會竭盡所能維持香港及世界各地的客貨運連繫，包括留用和重新聘用現任和前任國泰集團機師。

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