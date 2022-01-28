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【美企業績】萬事達卡上季業績勝預期　跨境交易額重返疫情前、逾百億美元待回購

股市 12:13 2022/01/28

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【美企業績】萬事達卡上季業績勝預期　跨境交易額重返疫情前、逾百億美元待回購

支付系統商萬事達卡（Mastercard）上季業績勝預期，截至去年12月底止第四季，利潤按年升33%至24億（美元‧下同），經調整每股盈利按年增43%至2.35元，優於市場預期的2.21元；收入按年升27%至52億元。萬事達卡盤後升0.9%，報353.8元。

【Visa業績】Visa上季收入增長24%勝預期　股價盤後升近半成

上季總交易處理額按年升23%，至2.1萬億元；跨境交易處理額按年增長53%。萬事達卡行政總裁Michael Miebach指，第四季錄得強勁增長是來自消費持續復甦，而跨境交易額已重返疫情前水平，對未來數年的前景感到樂觀，又相信Omicron變種病毒肆虐對經濟造成的衝擊相信只屬短暫，有信心不會再度重創集團交易額。

萬事達卡去年全年收入增長23%至189億元，經調整每股盈利增31%至8.4元，其客戶已經開通了30億張萬事達卡和Maestro品牌卡。

另外，公司去年總回購1650萬股合共59億元，而本季至1月24日，公司回購140萬股，累計斥資5.28億元，而回購計劃中尚餘114億元還待動用。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

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【港股市況】恒生指數半日跌200點　車股下挫比亞迪跌逾7%　港交所跌4%、友邦跌3%（不斷更新）

編輯：姚卓然

美股 電子支付 支付相關股 萬事達卡（Mastercard，美：MA）

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港股下周一年廿九僅半日市　獲利貨宜先食糊等過年

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