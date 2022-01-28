▲ 【美企業績】萬事達卡上季業績勝預期 跨境交易額重返疫情前、逾百億美元待回購

支付系統商萬事達卡（Mastercard）上季業績勝預期，截至去年12月底止第四季，利潤按年升33%至24億（美元‧下同），經調整每股盈利按年增43%至2.35元，優於市場預期的2.21元；收入按年升27%至52億元。萬事達卡盤後升0.9%，報353.8元。

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上季總交易處理額按年升23%，至2.1萬億元；跨境交易處理額按年增長53%。萬事達卡行政總裁Michael Miebach指，第四季錄得強勁增長是來自消費持續復甦，而跨境交易額已重返疫情前水平，對未來數年的前景感到樂觀，又相信Omicron變種病毒肆虐對經濟造成的衝擊相信只屬短暫，有信心不會再度重創集團交易額。

萬事達卡去年全年收入增長23%至189億元，經調整每股盈利增31%至8.4元，其客戶已經開通了30億張萬事達卡和Maestro品牌卡。

另外，公司去年總回購1650萬股合共59億元，而本季至1月24日，公司回購140萬股，累計斥資5.28億元，而回購計劃中尚餘114億元還待動用。

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編輯：姚卓然