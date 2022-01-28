俄外長批美國未積極回應 北約東擴威脅

烏克蘭局勢持續緊張，憂慮俄羅斯入侵的風險繼續升級。俄羅斯外交部長拉夫羅夫周四（27日）表示，美國的書面回應未能釋除莫斯科對北約東擴的擔憂，呼籲西方領導人簽署宣言，具體承諾不東擴，避免局勢惡化。

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俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）周四指，俄方立場明確，反對北約進一步向東擴張、以及部署可能威脅俄羅斯領土的武器，但美方書面回應未有釋除俄方疑慮，對事件沒有積極作用。

拉夫羅夫稱，雖然美國與北約早前在歐洲安全與合作組織（OSCE）會議同意在不犧牲俄羅斯安全的情況下擴張，但俄方希望包括美國總統在內的所有OSCE國家領導人共同簽署宣言，清楚列明並承諾不東擴，避免局勢惡化。

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拉夫羅夫續指，宣言內需提及兩個原則，包括承認每個國家享有自由選擇軍事盟友的權利，及每個國家都有義務不以犧牲其他國家安全為代價來加強其安全。這代表需考慮任何OSCE國家的安全利益，包括俄羅斯。

拉夫羅夫承認，美國及北約現階段的承諾讓俄羅斯只願意與兩者在次要問題內作嚴肅討論。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四亦表示，西方未有解決俄羅斯主要憂慮，透露總統普京（Vladimir Putin）已閱讀有關書面回應，但不會於短期間內答覆。

俄羅斯至今否認會入侵烏克蘭，但稱北約一再向烏克蘭提供軍事支持，包括增加武器供應和軍事訓練，對俄羅斯西部構成重大威脅。

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責任編輯：郭麗明