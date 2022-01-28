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【石Sir午市閒談】今日推介建行｜鞍鋼、信義玻璃、藥明生物、啟明醫療、泡泡瑪特最新部署

股市 12:32 2022/01/28

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恒生指數中午收報23606點，跌200點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介建行 （00939） ，另亦會分析鞍鋼 （00347） 、信義玻璃 （00868） 、藥明生物 （02269） 、啟明醫療 （02500） 、泡泡瑪特 （09992） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 建設銀行（00939） 鞍鋼股份（00347） 信義玻璃（00868） 藥明生物（02269） 啟明醫療－B（02500） 泡泡瑪特（09992） 石鏡泉
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