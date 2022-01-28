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【WhatsApp新功能】WhatsApp擬增審核功能　允許群組管理員刪除組員對話

科技 12:00 2022/01/28

分享：

這個新功能或可成為WhatsApp群組的強大審核工具，特別是為了遏制假新聞或有害內容在群組中傳播的情況。（法新社）

據外電報道，WhatsApp正開發一項新功能，允許群組管理員刪除群組中任何用戶的訊息，惟WhatsApp尚未公布這種功能的細節，但預計會在即將到來的Android和iOS版WhatsApp測試版出現。

從截圖可見，該WhatsApp聊天記錄中被刪除的訊息，其中一個寫著「這是由管理員WABetaInfo刪除的」，以告知群組成員該訊息已被刪除。（WABetaInfo）

從外國科技網媒《WABetaInfo》分享的截圖可見，該WhatsApp聊天記錄中被刪除的訊息，其中一個寫著「這是由管理員WABetaInfo刪除的」，以告知群組成員該訊息已被刪除。WhatsApp的競爭對手Telegram也有類似功能，允許群組管理員刪除任何用戶的訊息，但就不會顯示任何說明訊息或操作指引。

【WhatsApp】iOS版WhatsApp更新後　獲暫停語音信息記錄功能

這個新功能或可成為WhatsApp群組的強大審核工具，特別是為了遏制假新聞或有害內容在群組中傳播的情況。不過孟買高等法院和馬德拉斯高等法院此前曾裁定，WhatsApp群組管理員不需對發布在群組中的不良內容承擔責任，原因是群組管理員只有在群組中添加或刪除成員的有限權力，沒有權力監管或審查群組中發布的內容。

或會擴大刪除訊息時間限制

【資料轉移】WhatsApp擬增新功能　Android聊天紀錄可轉至iOS

用戶現時可以在4,096秒，即1小時8分16秒內，刪除自己在聊天或群組中的訊息；但有傳WhatsApp或會擴大管理員在群組中刪除訊息的時間限制，允許他們處理群組中用戶發布的舊訊息，惟WhatsApp目前還沒有進一步正式透露類似計劃。

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責任編輯：陳卓賢

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