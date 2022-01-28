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【大行報告】瑞信3原因調升中國股市至「與市場同步」　去年2月以來首次

股市 12:00 2022/01/28

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【大行報告】瑞信3原因調升中國股市至「與市場同步」　去年2月以來首次

瑞信以「從日本轉至中國Shifting from Japan to China」為題發表報告，將中國股市評級由「減持」上調至「與市場同步」，並將日本股市下調至「減持」，改變自去年2月以來實施的投資策略。

大摩投資管理：聯儲局加息或引起市場波動　建議投資者可趁低吸納【下一頁】

瑞信解釋，內地宏觀數據有好轉，中資股估值吸引，加上政策轉為支持，均驅使該行調升中資股評級。不過，中資股每股盈利仍然疲弱，人民幣又高企，加上處於相對不利的經濟周期，而且存在結構性挑戰，均窒礙評級調升至「增持」。中資股中，該行偏好消費、醫療保健及互聯網+行業。

景順：三大因素看好亞洲市場　「超配」中港股市【下一頁】

隨內地政策轉向寬鬆，改善中國宏觀經濟動力，中國PMI已於去年11月見底，並於12月重拾動力，同時社會融資增長於過去兩個月明顯加快，這兩個均是中國股票走勢的領先指標。

瑞信指，相對於一年前，中國股票估值更加吸引，無論是絕對值或相對值，中資股的市盈率已接近5年低位。「若以周期性經調整市盈率來看，中國股市估值更低，行業經調整市盈率相對於亞太股市已跌至近18年低。」

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

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港股 投資策略 市盈率 大行報告 中國 PMI

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