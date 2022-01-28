EMA為輝瑞開綠燈 Paxlovid成歐盟首款新冠口服藥

防範新冠肺炎除了接種疫苗，亦有藥廠推動以口服藥輔助。輝瑞研發的新冠口服藥Paxlovid近日獲歐洲藥品管理局（EMA）批准使用，成為歐盟首款獲准的同類藥物，建議可處方指定人士服用。

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世衛建議5至11歲兒童接種輝瑞疫苗 【下一頁】

EMA周四（27日）發出聲明，指旗下人類使用醫療產品委員會建議，有條件批准使用輝瑞新冠口服藥Paxlovid，並建議不需要使用氧氣瓶及有重症風險成人新冠患者，可處方使用Paxlovid。

EMA指出，根據有新冠患者的研究數據顯示，接受Paxlovid療程後，潛在重症高危族群的新冠感染者入院重症及死亡率大幅降低。但研究中多數為感染Delta變種個案，EMA表示暫時未知Paxlovid是否同樣有效對抗Omicron變種。

輝瑞去年底曾發表報告，指新冠感染者在出現症狀的數日內服用Paxlovid，其入院重症及死亡風險將最高減少90％。美國食品藥物管理局（FDA）去年亦已批准緊急授權使用。

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責任編輯：吳漢培